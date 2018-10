MILAN-DONADONI, GATTUSO: "VOCI SU MIO FUTURO? CHIACCHIERE DA BAR" - MILAN NEWS

"Faccio l'allenatore e sono consapevole che vengo giudicato per i risultati. Ma da quando alleno il Milan in A ho perso 6 partite: andate a vedere quante ne abbiamo fatte". Gennaro Gattuso si lascia scivolare addosso le voci che lo vogliono a rischio esonero (si parla di Roberto Donadoni come possibile sostituto nel caso la situazione dovesse precipitare: secondo Tuttosport saranno decisive le prossime 4 partite contro Betis, Sampdoria, Genoa e Udinese). "Fa parte del lavoro di questo mondo qua, io devo pensare a domani e a mettere la squadra migliore in campo - commenta a Sky Sport, alla vigilia della sfida col Betis - Non posso stare dietro a tutti. Ogni giorno mi confronto con Leonardo e Maldini, succede che non ci troviamo d'accordo ma c'e' rispetto e ci guardiamo negli occhi, il resto, quello che viene scritto, sono chiacchiere da bar".

Milan, Gattuso: "Donnarumma in panchina? Decido io". MILAN NEWS

"Non bisogna andare dietro alla sfortuna ma farsi trovare pronti e commettere meno errori possibili. Sul gol dell'Inter si e' data la colpa a Donnarumma ma ce ne sono di errori su quell'azione". Rino Gattuso prende le difese del suo portiere, finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta nel derby, e a chi gli chiede di mandarlo in panchina replica: "fino a quella partita dicevate che era in crescita, che quest'anno stava dando piu' affidabilita'. Le scelte le faccio io, non vado dietro ai tifosi. Vedo un ragazzo tranquillo, ha avuto un lutto familiare l'altro ieri, e' morta la nonna, ma deve lavorare con professionalita' e non pensare a nulla, nel calcio l'errore ci puo' stare".

Milan, Gattuso: "L'Inter non ci ha surclassato..." MILAN NEWS

"Non si puo' tornare indietro ma c'e' tanta pressione su di noi. Sembra che ho perso tutte le partite della mia gestione ma va bene cosi', spero anzi continui purche' si lascino stare i giocatori. Mi sta bene che le mazzate arrivino a me, che il responsabile sono io". Rino Gattuso ritiene eccessive le critiche post-derby e fa da scudo alla squadra. "Non ho visto una squadra che dal punto di vista del gioco ci ha surclassato - continua riferendosi all'Inter - Ora si deve ripartire anche se l'amarezza rimane ma la partita e' stata preparata per affrontarla in un certo modo, non pareggiarla. Poi ci e' venuto il braccino ma ho sentito tante robe... Devo essere bravo a valutare quello che fa la squadra e non e' tutto da buttare via quello che abbiamo fatto". I giocatori si sono schierati con lui "ma loro devono dare il massimo per la maglia e per la societa'. Sono un allenatore giovane ma credo fortemente in quello che faccio e la forza me la da' il rapporto quotidiano con le persone che alleno. Sono contento quando si vincono le partite, non quando parlano bene di me".

INTER-MILAN 1-0, ICARDI: "PENSAVANO ANDASSI SUL PRIMO PALO. INVECE..."

Icardi ha beffato Musacchio e Donnarumma al 92° di un derby Inter-Milan che ormai sembrava andare verso lo 0-0. Maurito al 'Club' di Sky Sport spiega il suo guizzo dell'1-0: "Come ho fatto ad azzeccare la traiettoria giusta a differenza di Musacchio e Donnarumma? Secondo me perché sono abituato ad andare sul primo palo, sono andato tante volte sul primo palo nel primo tempo e si aspettavano quel tipo di movimento, poi ho capito che la palla era un po' più lunga e ho cambiato all'ultimo momento", ha ammesso Mauro Icardi.

INTER-MILAN, MARCHEGIANI: "GOL DI ICARDI? DONNARUMMA HA SOTTOVALUTATO LO SVILUPPO DELL'AZIONE. E POI..."

Luca Marchegiani analizza il gol di Icardi che ha consegnato il derby all'Inter. "Credo che Donnarumma abbia un po' sottovalutato lo sviluppo dell'azione come tutti i suoi compagni perché Vecino era praticamente chiuso sulla linea laterale e ha sorpreso un po' tutti con quel cross senza guardare all'interno dell'area di rigore. Sicuramente quella è una palla che se lui la valuta subito non esce, perché non la può mai prendere. Anche dalla posizione dov'è, la palla gira abbastanza lontana. Poi col secondo passo arriva quasi sotto, ma è in palese ritardo. A quel punto non può nemmeno tentare la parata perché il pallone lo ha scavalcato", ha concluso Marchegiani a Sky.

Inter-Milan, Biglia: "Nainggolan? Ho fatto vedere all'arbitro la mia caviglia"

"Non c'è niente di volontario, io sono andato per chiudere il passaggio e lui mi ha colpito. Ho parlato con Radja, gli ho spiegato che non era un'entrata cattiva e mi ha detto che aveva la caviglia gonfia", Lucas Biglia racconta il contrasto con Nainggolan. "Ho parlato con l'arbitro per fargli vedere come stavano il ginocchio e la caviglia". Sul cartellino giallo: “E’ una giocata di campo, può succedere, l’arbitro giudica quello che vede, ma la VAR deve fare meglio. Ho parlato con l’arbitro per fargli vedere come era messo il mio ginocchio e la mia caviglia. Rosso per Nainggolan? Non devo giudicare io, ma l’arbitro o la VAR che vede. A me ha condizionato giocare 70 minuti senza sentirmi bene. Nainggolan? Sono andato a parlare con lui e a vedere come stava”.

Inter-Milan - Nainggolan, sfogo social post derby: “Dovevo addirittura morire? Minacce…” - Inter news

Radja Nainggolan ha dovuto lasciare Inter-Milan al 28° del primo tempo per un infortunio alla caviglia subito dopo lo scontro di gioco con Lucas Biglia. Al termine del derby, Nainggolan si è sfogato sui social dopo alcune minacce ricevute: “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”.

Inter-Milan - Nainggolan: caviglia ko. NIente Barcellona. Spalletti pessimista

Nainggolan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che sarà valutata nei prossimi giorni. Sicuramente niente sfida con il Barcellona in Champions League per il centrocampista dell'Inter. "Come sta Nainggolan? - ha detto Luciano Spalletti a Sky Calcio Club - E' troncato. Ora bisognerà portarlo all'ospedale e fare gli esami. Se salta la Champions? Salterà un periodo di partite"

Inter-Milan 1-0, Icardi killer al 92°: "Meritavamo di vincerla"

"Dovevamo vincere questa partita, meritavamo di vincerla noi con tutte le occasioni che abbiamo creato. Abbiamo fatto tanto e lo avevo detto prima di andare in nazionale che dovevamo vincere". Mauro Icardi racconta il derby Inter-Milan deciso da un suo gol al 92° quando ormai sembrava che la partita fosse incanalata sullo 0-0. Invece Maurito ha segnato il gol dell'1-0 finale che proietta i nerazzurri al terzo posto in campionato: "Dobbiamo abituarci a dare continuità alle vittorie. Così ci toglieremo qualche soddisfazione. A fine anno vedremo cosa riusciremo a ottenere, ora bisogna continuare così", le parole di Icardi dopo il derby. Ora l'Inter pensa al Barcellona, nel terzo match di Champions League. Si andrà al Camp Nou senza Radja Nainggolan, che ha avuto una distorsione alla caviglia. Barcellona invece privo di Leo Messi. Icardi crede nell'impresa. "Certo, noi siamo convinti. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità, ce la possiamo giocare con chiunque".

Inter-Milan 1-0, Spalletti: "Ha vinto chi ha meritato e basta"

"Non abbiamo vinto perché ci abbiamo provato di più, ma perché ce lo siamo meritato. Ha vinto la squadra che ha giocato dall'inizio alla fine nella loro metà campo, la partita è sotto gli occhi di tutti. Meritiamo i complimenti e basta. Dovevamo fare gol prima, ma va bene anche così", ha spiegato Luciano Spalletti al termine del derby vinto 1-0 dall'Inter sul Milan grazie al gol di Mauro Icardi al 92°. "Sarebbe stato perfetto segnare prima e poi giocarcela in vantaggio. In fase di possesso volevamo avere un solo mediano e due interni per giocare lateralmente a Biglia, anche se non sempre ci siamo riusciti. Quando perdi palla c'è bisogno di due mediani. Siamo stati bravi, abbiamo evitato il loro palleggio che è di qualità". Avanti su questa strada di crescita per l'Inter: " Sono qui per questo, non volevo un'altra stagione in panchina tentando di portare a casa un altro stipendio. Voglio riorganizzare il futuro dell'Inter e devono farlo anche i giocatori. Ha ragione Icardi, vogliamo ci sia continuità di vittoria. L'Inter ha scelto noi per riportare la squadra a dei livelli importanti che questo pubblico merita. Non ci sono divertimenti, voglio lavorare con appartenenza ed etica".Un solo aspetto negativo, dunque: l'infortunio di Radja Nainggolan: "Se salterà il Barcellona? Direi che starà fuori per un periodo ben più lungo. E' stato stroncato, adesso lo portiamo in ospedale...".