Milan-Donnarumma, Fassone: "Aspettiamo risposta a breve". Ammissione su Morata

Milan Donnarumma, Fassone: "Aspettiamo risposta a breve"



"Abbiamo fatto un sacrificio ha detto il dirigente rossonero, e ora ci aspettiamo una risposta a breve. Anche perché non possiamo iniziare la stagione con un portiere in scadenza". Marco Fassone torna sulla proposta del Milan a Gigio Donnarumma (e Mino Raiola) per il rinnovo del contratto, su cui il portiere rossonero e il suo procuratore hanno preso tempo (con il famoso 'vedremo vedremo' pronunciato nelle scorse ore dallo stesso Donnarumma circa il rinnovo di contratto con Milan) .



MILAN, FASSONE E IL MESSAGGIO A DONNARUMMA



Fassone sul mercato del Milan e sulla trattativa con Donnarumma ha le idee chiarissime: "Abbiamo cercato di non perdere tempo, ci siamo mossi, abbiamo lavorato, non con fretta ma con razionalità. Ora stiamo dando dei segnali e ci sono tutte le condizioni per ritenere che il Milan farà passi importanti per l’anno prossimo per essere competitivo, vogliamo essere una delle prime quattro squadre del campionato, mi auguro che Gigio recepisca questi messaggi e sia una delle undici colonne dell’anno prossimo".



MILAN-DONNARUMMA, ECCO LA PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO



Il Milan è pronto a firmare un contratto di cinque anni (fino al 2022), a 4 milioni netti in partenza e arrivando a 5 milioni. Inserendo una sorta di clausola rescissoria legata ai risultati della squadra. Con il Milan in Champions League fra un anno Donnarumma blindato, senza la qualificazione in Champions ecco che Donnarumma potrebbe liberarsi.



MILAN, FASSONE INCONTRA JORGE MENDES



L'ad del Milan, Marco Fassone, a Cardiff per la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, ha avuto incontri importanti di mercato per il Milan. In primis con Jorge Mendes, potente procuratore: "Abbiamo avuto questi famosi otto/nove mesi tra agosto e aprile per incontrare agenti e seguire giocatori, quando abbiamo incontrato Montella abbiamo condiviso con lui la situazione, stiamo continuando a lavorare per dare una rosa completa per il sessanta/settanta per cento già al ritiro estivo. Siamo venuti a Cardiff per vedere la partita e perché il mondo del calcio è qui, siamo rimbalzati da un incontro all’altro, abbiamo incontrato Mendes che gestisce giocatori importanti (tra gli altri si parla del giovane attaccangte del Porto, André Silva, ndr), stiamo lavorando nella direzione che Montella e il direttore vogliono, vedremo".



MORATA AL MILAN, FASSONE: "CI PIACE"



Marco Fassone su Morata al Milan: "Il Real Madrid è l’unica società con cui non abbiamo parlato, al di là dei saluti - spiega l'ad rossonero -. Morata piace indiscutibilmente ma è logico aspettare l’esito della partita e la settimana prossima. È un ottimo giocatore".