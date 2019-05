Milan, Donnarumma: lesione muscolare. Italia, probabile forfait

Milan, Donnarumma: lesione muscolare

Il Milan ha comunicato che "nella giornata odierna, il portiere Gianluigi Donnarumma si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra". Il portiere era uscito al 19° del primo tempo nel match contro la Spal (vinto 3-2 dai rossoneri), sostituito da Pepe Reina.

Donnarumma, tempi di recupero: Italia, forfait probabile

I tempi di recupero per l'infortunio patito da Donnarumma? Solitamente per problemi di questo tipo si resta fermi 2-3 settimane. Se così fosse probabilmente il portiere del Milan dovrà saltare il doppio incontro valido per le qualificazioni a Euro 2020 che vedrà l'Italia di Mancini affrontare Grecia e Bosnia l'8 e 11 giugno.