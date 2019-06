Milan-Donnarumma: offerta Psg non basta. Kabak addio. E Torreira...

Milan, Kabak addio: va allo Schalke 04

Ozan Kabak non sarà un giocatore del Milan. Il 19enne difensore turno ha sciolto le riserve e fatto sapere al club di via Aldo Rossi che non vestirà a casacca rossonera. Il colpo di scena, delle ultimissime ore, è che il centrale dello Stoccarda ha detto no anche al Bayer Monaco. Tra i due litiganti ha vinto lo Schalke 04 che ha convinto Kabak a proseguire la sua carriera in Bundesliga e pagherà la clausola da 15 milioni di euro. Il Milan ora dovrà guardare altre piste per rinforzare la sua difesa: potrebbe tornare d'attualità il nome del 23enne Andersen (per cui però la Sampdoria chiede 25 milioni) piuttosto che il 30enne croato del Liverpool Dejan Lovren.

Milan-Donnarumma, non basta l'offerta del Psg

L'offerta del Psg per Donnarumma non ha convinto il Milan: non bastano Aerola (valutato 30 milioni) più 20 mln cash a convincere il club rossonero (cui certo non serve un altro portiere avendo già in rosa Reina e Plizzari). Il club francese ha valutato che Gigio è in scadenza tra due anni nel formulare la sua proposta. La società rossonera valuta un talento come Donnarumma non meno di 60 milioni e, ovviamente, se non ariveranno in via Aldo Rossi offerte davvero importanti (in grado di portare a un forte plusvalenza) si metterà al lavoro per prolungare il contratto di Gigio. La palla ripassa dunque a Leonardo e al Psg.

Milan, Torreira: l'Arsenal non fa sconti

Lucas Torreira è il sogno di mercato di Marco Giampaolo, ma la strada che porta il 23enne centrocampista uruguagio in rossonero è piena di trabocchetti. L'Arsenal giudica il giocatore non incedibile (soprattutto se dovesse prendere Caballos - più lontano dal Milan - che il Real Madrid ha messo sul mercato), ma neppure in svendita: no a prestiti biennali con diritto con riscatto. Serve un'offerta attorno ai 40 milioni. Il Milan vorrebbe inserire eventalmente qualche contropartita tecnica (ad esempio Kessie).

Milan, piace Nikola Moro. Sondaggio Mandragora

Nikola Moro resta un giocatore gradito al Milan. Piace a Zvonimir Boban per sua versalità che gli permette di coprire più ruoli in mezzo al campo. Il 21enne delle Dinamo Zagabria può essere un'alternativa di mercato a Torreira giocando davanti alla difesa, ma può anche fare la mezzala. Nell'ultima stagione ha fatto 29 partite con 5 gol e negli ultimi giorni ha giocato da titolare tre partite con l’Under 21 ai campionati europei. Il Milan ha effettuato un sondaggio anche per Madragora, centrocampista di proprietà dell’Udinese. È un giocatore che non dispiace al tecnico Giampaolo. Intanto sul 26enne belga della Fiorentina, Veretout, è passato in vantaggio il Napoli.