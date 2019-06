Milan, Donnarumma può partire. Obiettivo Schick. Ma Reina-Juventus...

Milan, Maldini ed Elliott cercano il direttore sportivo. I 4 nomi

Paolo Maldini è al lavoro per costruire il nuovo Milan (il comunicato ufficiale sulla sua nomina da direttore tecnico rossonero arriverà nei prossimi giorni). Bisogna capire chi sarà il ds che lavorerà al fianco dell'ex capitano. Al momento i nomi caldi sono quattro: Igli Tare piace molto a Elliott, ma bisogna convincere il presidente della Lazio, Claudio Lotito, a liberarlo. Cosa tutt'altro che facile. Le alternative? C'è Riccardo Bigon, in uscita da Bologna. Affascina non poco Giovanni Sartori, che ha costruito l’Atalanta dei miracoli (e prima ancora il Chievo che per tanti anni ha stupito in serie A): non semplice strapparlo alla Dea, nell'anno in cui ha conquistato la storica qualificazione in Champions League. E poi ecco Carlo Osti che in passato ha lavorato molto bene alla Sampdoria con il futuro allenatore del Milan, Marco Giampaolo. Quattro nomi interessanti, ma ancora nulla di definito e non sono esclusi colpi di scena.

Milan: Andersen, Praet e Vieira dalla Sampdoria?

Le voci di calciomercato poi danno alcuni giocatori blucerchiati sulla rotta Genova-Milano. Dal difensore Joachim Andersen, ai centrocampisti Dennis Praet e Ronaldo Vieira. Tre nomi interessanti su cui bisognerà lavorare ed evitare la concorrenza internazionale (sui primi due c'è ache l'Arsenal). In mezzo al campo il Milan continua anche a seguire il talento del Brescia, Riccardo Tonali.

Milan, Schick-André Silva: scambio con la Roma. I rumors

Ma la pista più suggestiva in chiave Milan porta a Patrik Schick. Con Giampaolo fece grandi cose alla Sampdoria. Nei due anni con la maglia della Roma ha avuto alti e bassi, ma il 23enne attaccante ceco ha talento e duttilità (può giocare prima e seconda punta): rappresenterebbe una scommessa molto interessante e pienamento nell'ottica del progetto rossonero che punta sui giovani. Con il portoghese Andrè Silva che può fare il percorso inverso andato a vestire la casacca giallorossa. Da capire la formula dell'eventuale affare: titolo definitivo o scambio di prestiti.

Milan, Donnarumma: Psg-Manchester United. Reina-Juventus...

Ovviamente il mercato del Milan sarà caldo anche a livello di cessioni per sistemare il bilancio in ottica Financial Fair Play. Le voci su Donnarumma restano attuali, con Psg e Manchester United alla finestra. Vendere bene Gigio porterebbe a una importante pluavalenza per il club rossonero che poi punterebbe su Pepe Reina e il giovane Plizzari (stella della nazionale Under 20 qualificati ai quarti di finale del Mondiale) nella prossima stagione. Ma, a proposito di Reina, va registrate le parole del padre su un possibile approdo nella Juventus di Sarri (come dodicesimo, se Perin lasciasse Torino): "Non so se Sarri andrà alla Juventus - le parole del padre del portiere - ma ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Mio figlio con lui alla Juventus? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi".