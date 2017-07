Milan, Donnarumma rinuncia alla maturità e vola a Ibiza

Gianluigi Donnarumma avrebbe deciso di non sostenere gli esami di maturità da privatista, in ragioneria, per volare ad Ibiza con un volo privato. Dopo il contratto da 6 milioni a stagione per cinque anni con il Milan, il portiere ha deciso di rinunciare al diploma per volare in Spagna per le vacanze dopo l'Europeo Under21. Donnarumma avrebbe dovuto presentarsi mercoledì all'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano ma ha scelto di non sostenere l'esame comunicando la sua decisione alla scuola.

Salvini, trenta milioni a Donnarumma? No comment

"Ha rinnovato? No comment. Non commento gli undici milioni di euro a Fazio, non commento neanche i trenta milioni di euro a Donnarumma. Sono legato a un altro calcio". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Cusano Campus, commentando le notizie sul portiere del Milan Donnarumma.