Milan-Dudelange tv diretta in chiaro? DOVE VEDERE MILAN-DUDELANGE

Milan-Dudelange in tv sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Dunque la partita del Milan (orario d'inizio 18,55) in Europa League sarà visibile su satellite, digitale terrestre e fibra. Niente diretta su TV8 (che trasmetterà Apollon-Lazio). Il match dei rossoneri contro il Dudelange avrà un ampio pre e post partita con Anna Billò, in studio Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Milan-Dudelange tv e streaming. DOVE VEDERE MILAN-DUDELANGE

Milan-Dudelange oltre che in tv su Sky si potrà vedere anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV via app per pc, smartphone e tablet.

MILAN-DUDELANGE RADIO RAI

Milan-Dudelange sarà anche su Radio Rai 1 dalle 18,50 nel corso di Zona Cesarini.

Milan-Dudelange formazioni probabili

Milan (4-4-2) Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone

Dudelange (4-4-2) Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani