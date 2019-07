Milan, ecco la terza maglia del Diavolo by Puma!

PUMA e AC Milan hanno svelato il nuovo Third kit per la stagione 2019/20 che si ispira al claim del fondatore del Club, Herbert Kilpin. E' stata presentata lunedì sera, al ‘Dazi‘ Arco della Pace di Parco Sempione, a Milano.

Testimonial d’eccezione sono stati il portiere Pepe Reina, il capitano Alessio Romagnoli, Lucas Biglia ed il nuovo acquisto Rade Krunic. Oltre al bomber Krzysztof Piatek, che ha anche cambiato numero prendendosi l’amata numero 9. Con loro anche Laura Fusetti, Anita Coda, Martina Capelli, Valentina Giacinti e Valentina Bergamaschi della Prima Squadra femminile.

Third kit 2019/20 presenta una speciale creatività dedicata alla famosa dichiarazione di Herbert Kilpin, che descrive così i colori del Club: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri avversari!". Questo particolare design mette in risalto l’energia della nuova generazione e del carisma della Squadra.

La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA che mantiene la pelle sempre asciutta per massimizzarne le performance e aumentarne il comfort.Il Third kit è disponibile da oggi online su PUMA.com e store.milan.com, in tutti i negozi PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori rivenditori di articoli sportivi.