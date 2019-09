Milan, Elliott non vende e tiene Giampaolo. Il retroscena di Affari

Il Milan va avanti con Giampaolo. Dal quartiere generale di Elliott, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, arriva la conferma che il tecnico siederà sulla panchina rossonera anche sabato sera a Marassi nel match contro il Genoa. Un'indiscrezione, quella raccolta da Affari, che arriva nella giornata che aveva visto salire le quotazioni di Rudy Garcia, il duo Sheva-Tassotti e Claudio Ranieri in caso di sostituzione di Giampaolo (più complicato Spalletti, legato da altri due anni di contratto da 4.5 milioni netti a stagione con l'Inter).

Fronte società. Nei giorni scorsi erano uscite nuove voci su Bernard Arnault in lizza per il Milan. Secondo quanto ha accertato Affaritaliani.it Elliott non ha alcuna intenzione di vendere il Milan. Avanti dunque anche con il club rossonero e con il progetto nuovo stadio.