Milan, Everton cala la proposta per Niang



Everton in pressing per M'baye Niang. Il club di Liverpool - su spinta di Koeman - ha messo sul tavolo rossonero 15 milioni più bonus (affare complessivo attorno a quota 18). Offerta (presentata dall'intermediario Vincenzo Morabito) che ha il gradimento del Milan. La decisione ora spetta all'attaccante francese, che ha scelto di non restare al Watford dopo i sei mesi di prestito, ma comunque attratto dalla possibilità di restare in Premier League.



MILAN, LAPADULA-EVERTON? PIU' CALDA L'IPOTESI FIORENTINA PER KALINIC



Nelle discussioni tra Milan ed Everton si sarebbe parlato anche di Gianluca Lapadula, ma la sensazione generale è che l'ex attaccante del Pescara sia piuttosto destinato a qualche squadra italiana. In primis resta calda l'ipotesi Fiorentina nell'operazione per portare Kalinic in rossonero. Previsto in quest'ottica un vertice tra i dirigenti del Milan e Pantaleo Corvino nei prossimi giorni. L'attaccante viola viene valutato circa 35 milioni.