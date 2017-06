Milan, Fassone: "Donnarumma ha subito le decisioni di Raiola"



La trattativa con Donnarumma? “Non credo che abbiamo sbagliato qualcosa, siamo stati coerenti. A Raiola abbiamo ridetto sempre le stesse cose, abbiamo fatto un’offerta importante e abbiamo fatto diverse dimostrazioni d’amore. Non abbiamo sbagliato nulla per me”. Lo spiega Marco Fassone a Sky Sport.



FASSONE: "DONNARUMMA E' INNAMORATO DEL MILAN"



“Tutte le volte che ho parlato con lui ho sempre avvertito un ragazzo innamorato del Milan e che voleva restare qui. Purtroppo credo che poi abbia un po’ subito la decisione del suo agente. Gigio avrebbe sperato un finale diverse e chissà che non possa esserci qualche sorpresa nel futuro”.



MILAN, FASSONE: "HO SENTITO RAIOLA PRIMA DELLA CONFERENZA. DONNARUMMA VA LASCIATO IN PACE"



“Ho sentito Raiola ieri (domenica, ndr), mi ha anticipato i temi della conferenza. Gigio in questo momento va lasciato in pace visto che è in Nazionale. Credo ci siano poche possibilità, ma mai dire mai, le nostre porte sono aperte”.



MILAN, FASSONE SULL'ULTIMATUM A DONNARUMMA



“Il 3 luglio inizia la nuova stagione e non vorremmo avere in rosa giocatori in scadenza che potrebbero avere troppi pensieri in testa. Mirabelli sta lavorando per questo e questo discorso vale per Gigio e per tutti coloro che sono in scadenza”.



MILAN, FASSONE SULLE MINACCE DI MORTE A DONNARUMMA



“Se Gigio è stato oggetto di minacce come ha detto Raiola, io mi dissocio e dico a Raiola e al giocatore che faremo di tutto per stare vicino a Gigio”.



FASSONE: "MIRABELLI FA TUTTO PER IL BENE DEL MILAN



“Nessuno lo ha mai accusato di avere un atteggiamento minatorio, Raiola è stato il primo. Massimiliano fa tutto per il bene del Milan, il tentativo di Raiola di dire che ci sono due Milan lo respingo”.



MILAN, FASSONE: "IL MANCATO RINNOVO DI DONNARUMMA NON E' UN INCUBO, MA..."



“Non credo sia un incubo, nel calcio capitano certe cose. È un grande dispiacere, c’è amarezza perché per noi era la persona giusta su cui ricostruire il Milan. Se questa scelta sarà confermata, avremo perso un grande portiere ma abbiamo trovato una compattezza con i tifosi che non pensavo. Questa sarà importante per il futuro e per affrontare al meglio il prossimo campionato”.

FASSONE SUL NUOVO PORTIERE DEL MILAN: "PERIN? UNA POSSIBILITA'"



“Perin è una possibilità, soprattutto se avrà risolto i suoi problemi fisici. In questo momento Mirabelli sta valutando una lista ampia di portieri. Per stringere sui due profili più adatti servirà ancora qualche giorno”.