MILAN, Fassone: "Uefa? Sanzioni ma...". Lettera di Elliot. Ac Milan news

MILAN, Fassone dall'Uefa. Ecco com'è andata. Ac Milan news

L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, fa il punto dopo l'incontro di Nyon con l'Uefa: "E' la terza volta dal maggio scorso che incontriamo questa commissione, c'e' stato un aggiornamento su come e' andata la stagione dal punto di vista economico, un dato bello perche' e' andata meglio delle previsioni che loro avevano in mano, a conferma della grande attenzione che mettianmo sui piani economici - spiega Fassone a Sky Sport - Abbiamo presentato il piano dei prossimi anni, dimostrato come pensiamo di rispettare le regole del financial fair play, c'e' stata una discussione molto dettagliata e ormai conoscono i piani del club meglio di noi, ci siamo lasciati con rispetto e simpatia in attesa che facciano le loro conclusioni e proposte".

MILAN, Fassone dall'Uefa con la lettera di Elliot. Ecco com'è andata. Ac Milan news

L'ad de Milan, Marco Fassone, si è presentato a Nyon (in Svizzera) con una lettera del fondo Elliott. "E' stata una cosa un po' al di fuori delle regole tradizionali, visto che in genere si limitano a controllare i conti economici del club, ma nel nostro caso, visto che il Milan ha un finanziamento in essere con una scadenza molto ravvicinata, abbiamo ritenuto opportuno presentare una dichiarazione scritta da parte del finanziatore del club che garantisce il suo supporto in qualunque possibile remoto evento, per tranquillizzare sul fatto che nulla puo' succedere al Milan in qualsasi deprecabile circostanza".

MILAN, Fassone dall'Uefa con la lettera di Elliot. "Possibile ingresso di un socio". Ac Milan news

Fassone è fiducioso dopo l'incontro nella sede Uefa. Il dirigente del Milan spiega: "Oggi abbiamo rassicurato su tempistiche e trattative che stiamo portando avanti, il finanziamento potrebbe essere puro oppure potrebbe esserci l'ingresso di un altro socio, non son se ci sara', ma abbiamo dato la visione piu' completa possibile su quello che siamo in procinto di fare".

MILAN, Fassone dall'Uefa: "Club fuori dai parametri con la vecchia gestione. Sanzioni? No restrizioni sul mercato". AC MILAN NEWS

Marco Fassone non esclude qualche sanzione dall'Uefa, ma l'ad del Milan sottolinea: "E' acclarato che il Milan nelle stagioni precedenti alla nostra non aveva rispettato i parametri, altrimenti non saremmo qui, il club e' sotto inchiesta per le annate dal 2014 al 2017 dove non ha rispettato i parametri, e' presumibile che nella proposta di agreement della Uefa ci siano delle sanzioni, auspichiamo che siano contenute, che la commissione capisca che c'e' stato un cambio di proprieta' e che ce la stiamo mettendo tutta per essere rispettosi delle regole, ma e' quasi inevitabile che qualche sanzione ci sara'". Fassone non si aspetta possibili restrizioni sul mercato del Milan in estate. "Non ho avuto questa sensazione, la commissione e' stata molto rispettosa, si e' limitata a chiedere precisazioni, ora siamo in attesa delle future richieste". Capitolo rifinanziamento, Fassone rivela: "non soltanto due, ma forse sono anche tre le proposte che ho sul tavolo, siamo alla ricerca delle soluzioni migliori per il Milan, non voglio fare previsioni ma c'e' qualcosa di importante e ci stiamo lavorando con grande dedizione e grandi energie".

Milan Fassone: "2-3 acquisti in estate". Ac Milan news

Marco Fassone guarda alle strategie del Milan in estate: "Escludendo per un attimo le potenziali sanzioni Uefa, io parlo della parte economica e, al di la' delle valutazioni tecniche, perche' magari Mirabelli mi chiede di fare cessioni per poter fare nuovi acquisti, io posso dire di non essere obbligato a vendere, potrei andare avanti cosi' senza cedere nessuno, poi e' noto che il desiderio del club e' comprare 2-3 giocatori a fronte di 2-3 cessioni. Non bisogna aspettarsi la campagna acquisti dello scorso anno, adesso si va per aggiustamenti, lo show e' stato fatto la scorsa stagione, adesso ogni anno inseriremo 2-3 nuovi tasselli, non credo ne servano di piu', con l'obiettivo di migliorarci dove pensiamo di essere migliorabili"

Milan, Gattuso: "Pogba? Mi piace, come Ronaldo, Messi... Arriveranno 3-4 giocatori"

L'allenatore del Milan, Gattuso, dopo le parole di Fassone a Nyon (dove è andato a discutere con l'Uefa sulle possibili sanzioni di giugno), ha risposto a domande sul mercato. Il primo (ipotetico) nome fatto, è stato curiosamente quello di Pogba (in possibile uscita dal Manchester United). “Fassone ha detto le mie stesse cose: arriveranno tre-quattro giocatori. Non è detto che debbano uscire tre-quattro giocatori prima, a me questo non risulta. L’Uefa ancora non si è espressa. Mi viene da dire ‘mi piace Pogba, andiamo a prenderlo a piedi’ ma non è possibile. Se mi piace Mandzukic? Mi piacciono tutti i grandi giocatori, Ronaldo, Messi. Io ragiono sui concetti, più che sul singolo giocatore”. Gattuso sulla situazione societaria del Milan: “Abbiamo un a.d. e un d.s., del mercato si occuperanno loro. A livello societario però non ci manca nulla, io posso assicurare i tifosi che qui di fame non muore nessuno. Quello che deve arrivare arriva sempre… e anche di più”.

Milan, Mandzukic nel mirino. E Gattuso... Ac Milan news calciomercato

Milan per l'attacco pensa anche a Mario Mandzukic, attaccante che potrebbe lasciare la Juventus in estate. In rossonero, il croato, che non avrebbe un costo elevato vista l'età (32 anni) e farebbe il centravanti, mentre in bianconero Allegri spesso lo schiera da esterno data la sua versatilità tecnica per far spazio in mezzo a Higuain. Rino Gattuso, interpellato sul possibile interessamento del Milan per Mario Mandzukic, ha risposto durante la conferenza stampa di Milanello: "Mi piace, così come mi piace Cristiano Ronaldo e Messi. Mi piacciono tutti i grandi giocatori".

Milan, Suso: offerta choc del Liverpool. Ac Milan news

Suso piace a Napoli, Liverpool e Tottenham. I partenopei sarebbero pronti a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria per strapparlo al Milan. I Reds però sarebbero pronti a offrire uno stipendio da 8 milioni a stagione, cinque in più rispetto a quelli percepiti attualmente in rossonero. Gattuso nei giorni scorsi ha fatto sapere che cercherà di convincere Suso a restare al Milan.

MILAN, BIGLIA: "BOTTA AL GINOCCHIO. NULLA DI GRAVE"

“Io sto bene; sono uscito per una botta al ginocchio ma non è nulla di grave”, spiega Lucas Biglia dopo l'uscita dal campo di Torino-Milan.

MILAN, GATTUSO FA IL PUNTO SULLE CONDIZIONI DI BIGLIA, BONUCCI E CALHANOGLU. AC MILAN NEWS

Gattuso fa il punto su infortunati e acciaccati del Milan: "Leo (Bonucci, ndr) ha preso una botta due giorni fa, si è indurito e domani valuteremo, spero che per Biglia non ci siano problemi muscolari, Calhanoglu nelle prossime ore farà una risonanza e non era a disposizione. Non mi preoccupano i giocatori ma avere una condizione migliore. Calabria dobbiamo stare attenti a non rischiarlo, è un ragazzo giovane e dobbiamo gestirlo. E' sempre stato uno che si ferma per 10-15 giorni e non possiamo permettercelo".

Torino-Milan 1-1, Gattuso: "Siamo stanchi, pensiamo all'Europa League". Ac Milan news

"Abbiamo sofferto negli ultimi 20 minuti, quando la gara era sotto controllo. Abbiamo sbagliato sul gol, perdendo la marcatura: Abate sbaglia, certo, ma anche Kalinic, che si perde la prima marcatura. A livello qualitativo abbiamo giocato meno puliti di altre partite, la squadra è un po' stanca: abbiamo rischiato nel finale, sì, ma avremmo anche potuto vincerla al 96' con quel tiro di Abate". Gennaro Gattuso analizza l'1- di Torino-Milan che cancella i spogni di rimonta Champions per i rossoneri. Il Milan è partito con il solito 4-3-3 e Kalinic centravanti e ha chiuso con il 4-4-2 e la coppia Cutrone-Silva. Più dei moduli, il limite di questo momento è la condizione fisica. "Se fossi sicuro che con due attaccanti vinciamo giocherei sempre così, ma in questo momento c'è un problema di condizione: negli ultimi venti minuti non ne avevamo più e il Torino ci ha messi in difficoltà. Per giocare in un certo modo devi avere anche la condizione fisica...".

Milan, Gattuso: "Una punta dal mercato? Alleno chi compra la società"

La Champions è fuori portata (-10 da Roma e Lazio a cinque giornate dalla fine) e il sesto posto per l'Europa League resta da conquistare. Gattuso spiega: "Siete voi che parlate di Champions, noi ci guardiamo le spalle da un po', io so quanti sacrifici abbiamo fatto per risalire da dove eravamo partiti, è da tanto tempo che rincorriamo. In questo momento ci stiamo giocando ancora tantissimo e c'è la finale di Coppa Italia. Se serve un nuovo attaccante sul mercato? Io faccio l’allenatore, non faccio il direttore sportivo. Al Milan da anni c’è una regola, la società compra i giocatori e il mister li allena. I miei giocatori sono i migliori al mondo, abbiamo un problema davanti ma è anche colpa mia e del mio staff".