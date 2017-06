Milan è fatta per Ricardo Rodriguez. E Belotti... CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Milan è fatta per Ricardo Rodriguez. Blitz di Fassone: 18 milioni al Wolfsburg

Ricardo Rodriguez è un giocatore del Milan. Terzo colpo di questo calciomercato rossonero dopo Musacchio e Kessie. Ottimo il blitz di Fassone in Germania: l'ad ha trovato l'accordo con il Wolfsburg: il cartellino di Ricardo Rodriguez costerà al MIlan 18 milioni di euro. Montella avrà in dote un terzino (sinistro) di grande spinta. Il 24enne svizzero (di origine cilena) è chiamato a mettere il turno alla fascia come accadeva ai tempi di Seriginho anche se ha caratteristiche molto fisiche ed è duttile (all'occorrenza può giocare anche centrale). Ricardo Rodriguez con la maglia del Wolfsburg ha giocato per sei stagioni e lascia la Bundesliga dopo aver realizzato 22 reti e consegnato ai compagni 28 assist vincenti. Numeri che fanno sognare i tifosi del Milan.



MILAN, ACCORDO CON BIGLIA. MANCA QUELLO CON LA LAZIO



Lucas Biglia ha trovato un accordo con il Milan sulla base di un contratto da 3,5 milioni di euro più bonus. Bisogna trovare l'intesa con la Lazio. E' vero che il centrocampista argentino sarà in scadenza tra un anno e non rinnoerà il contratto, ma Lotito continua a tenere alta la sua valutazione. Attualmente siamo ancora attorno ai 22 milioni più bonus. Il Milan conta di limare il prezzo del cartellino.



Torino, Petrachi: "Belotti? Da Milan nessuna offerta"



"Il Milan se vuole Belotti deve pagarlo bene, al di là di quanto possa piacere il giocatore alla fine ci vuole la moneta, ad oggi offerte importanti per il giocatore da parte del Milan non sono arrivate". Lo ha detto Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, sulle voci del Gallo che viene accostato in queste ore al Milan dopo il raffreddamento apparente della pista che porta ad Alvaro Morata. "Se ci sono clausole rescissorie non puoi darti una tempistica, sulla carta il Toro non vuole vendere Belotti, poi il mercato lo conoscete", ha spiegato Petrachi durante la premiazione dei Tmw Awards, che lo ha visto ottenere il riconoscimento come miglior ds della Serie A. "Se dovesse arrivare un club con una proposta importante la valutiamo. Le grandi squadre o arrivano adesso o non arrivano più, difficile che una big mette 100 milioni ad agosto".



TORINO-MILAN, DA BELOTTI A NIANG. E SU KUCKA...



"Incontro con Mirabelli (ds del Milan, ndr)? Non ho appuntamenti in programma, magari potrei vederlo io per prendere un giocatore del Milan...", ha sorriso Petrachi. "Il Milan ha qualche giocatore che potrebbe interessare al Toro, Mihajlovic li conosce bene". "Su Kucka sfatiamo un mito, il mister - ha chiarito il dirigente granata - non lo ha chiesto. Baselli? Lo cercano continuamente ma ho detto al suo agente che quest'anno non lo vendo". Al Torino potrebbe interessare M'Baye Niang, di ritorno dal prestito al Watford: il francese valuta le proposte per la prossima stagione. Piace al Fenerbahce, ma Torino (con il suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic) è pista certamente seguita con attenzione. Il Milan non lo valuta meno di 14-15 milioni e magari lo inserirebbe nell'affare Belotti (il Gallo però ha una clausola per l'estero da 100 milioni che alza il valore del suo cartellino anche per eventuali trattative in Italia).