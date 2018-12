Milan-Fiorentina 0-1, Gattuso: "Dobbiamo trovare serenità"

Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina: un gol di Chiesa condanna i rossoneri, l'unico tiro in porta della squadra di Pioli in novanta minuti apre la crisi rossonera, con la Lazio che batte il Cagliari (3-1 e sorpassa per il quarto posto andando a più 1). Crisi Milan dunque? "I numeri dicono che siamo in crisi. Da 20 giorni a questa parte sta facendo fatica a impensierire le squadre avversarie. Tranquilli non siamo mai stati in questi mesi. Dobbiamo trovare serenità, non andare alla ricerca dei colpevoli. La squadra ha dato tutto quello che doveva dare, abbiamo sbagliato dal punto di vista tecnico. Abbiamo provato a vincerla, ma abbiamo perso distanza e sofferto la pressione della Fiorentina. Bisogna recuperare energia e guardare avanti", spiega Gattuso in sala stampa.

Sulla scelta di non utilizzare Montolivo: Per me a livello di condizione fisica gli altri sono più avanti di lui. Non ho alcun problema con lui, ve lo ripeto. Faccio le scelte per quello che vedo durante la settimana". Castillejo non è sembrato brillante, ma Gattuso sottolinea: "Ha giocato sottotono, ma anche Laxalt non ci ha dato tantissimo quando è subentrato. Ci stanno venendo a mancare i giocatori di qualità che devono fare l'ultimo passaggio. Per questo dico di non dare la colpa sempre ad Higuain e basta". Higuain ancora senza gol: "Deve trovare la via del gol, perchè nella mia vita da quando sono nel mondo del calcio non ho mai visto un attaccante contento quando non fa gol. Dobbiamo metterlo in condizione di segnare, sia lui che ad Cutrone".

MILAN-FIORENTINA 0-1 TABELLINO

MILAN: Donnarumma, Abate (Dall'84' Conti), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Calabria, Mauri (Dal 67' Cutrone), Calhanoglu, Suso, Higuain, Castillejo (Dal 68' Laxalt). A disp.:Reina, A. Donnarumma, Montolivo, Musacchio, Halilovic, Brescianini, Tsadjout. All. Gattuso

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi (Dal 62' Gerson), Benassi (Dall'86' Laurini), Veretout, Edmilson, Mirallas, Simeone (Dall'88' Pjaca), Chiesa. A disp.:Dragowski, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Dabo, Olivera, Hancko, Vlahovic, Thereau. All. Pioli

Marcatori: Chiesa al 73'

Ammoniti: Pezzella al 32', Vitor Hugo al 43', Edmilson al 62', Suso al 76', Romagnoli al 77', Laxalt al 93'.