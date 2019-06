Milan fuori dall'Europa League. Scaroni: "Via un fardello". Preso Theo Hernandez

Milan fuori dall'Europa League. Scaroni: "Via un fardello"

Il presidente Paolo Scaroni ha commentato l'esclusione del Milan dalla prossima Europa League: "Non siamo noi i responsabili delle infrazioni, ci spiace non partecipare alla prossima Europa League. Capiamo anche che dovevamo metter fine a questa vicenda, ci siamo rassegnati. Ci sarebbe piaciuto giocare l'Europa League ma ci piace anche toglierci di dosso questo fardello".

Milan fuori dall'Europa League 2019-20, Tas, è ufficiale. Le nuove sanzioni

Il sito del TAS ha pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l'esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell'Europa League. A questo punto la Roma sarà qualificata direttamente ai gironi di Europa League e il Torino passerà ai preliminari di luglio al posto dei giallorossi. Per il Milan si prospetta a questo punto che si allunghi di un anno il termine per il raggiungimento del break even, spostandolo dal 2021 ad almeno il 2022.

Milan fuori dall'Europa League 2019-20, la sentenza

La sentenza emessa dalla Camera Giudicante in data 20 novembre 2018 e sotto ricorso al TAS, è annullata.

La sentenza emessa dalla Camera investigativa in data 19 aprile 2019, anch’essa sotto ricorso al TAS da parte del Milan, è annullata.

Milan fuori dall'Europa League 2019-20, "Ora riportiamo il club ai vertici europei" - IL COMUNICATO DEL CLUB ROSSONERO

Le nuove sanzioni emesse in sostituzione delle sentenze precedenti sono

Di escludere l’AC Milan dalle competizioni europee per la stagione 2019-20 in quanto il club non ha rispettato le regole del break even durante i periodi 2015-2016-2017 e 2016-2017-2018.

La Camera Giudicante è chiamata a eseguire un ordine procedurale che prenda atto del seguente arbitrato e che ponga fine al procedimento AC-01/2019 relativo al triennio 2016-2017-2018