Milan, Galliani nuova vita alle società immobiliari Fininvest. MA IL CALCIO...

Milan, Galliani nuova vita alle società immobiliari di Fininvest



Adriano Galliani riparte senza Milan e senza calcio. E' stato nominato presidente delle società immobiliari del gruppo Fininvest e farà il suo 'esordio' martedì nella sede della holding in via Paleocapa a Milano.



GALLIANI, LA QUARTA VITA IN FININVEST



A Galliani - come riporta la Gazzetta - piace l'idea di cominciare una quarta vita con Fininvest. L'inizio fu il primo novembre 1979 grazie all'accordo con Silvio Berlusconi quando la sua Elettronica Industriale entrò nell'orbita di Fininvest, Galliani cedette le antenne. Poi diventò amministratore delegato di Mediaset. Quindi il Milan. E ora l'incarico di coltivare gli asset immobiliari.



GALLIANI, LA FININVEST E LA LEGA CALCIO



Addio per sempre al calcio? Non è detto. Galliani tra qualche mese potrebbe rientrare come presidente di Lega Calcio visto che i due incarichi non sono incompatibili. Ad ogni modo si vedrà più avanti visto che al momento c'è il commissario Tavecchio. Dipenderà dagli accordi che i club troveranno sullo statuto e sui rapporti di forza che ne usciranno.



GALLIANI TRA SAN SIRO PER IL MILAN E IL FORUM A SEGUIRE L'OLIMPIA MILANO



Adriano Galliani e il Milan. Dopo il derby in tv a la partita con l'Empoli di nuovo a San Siro, Galliani è atteso al Meazza il 7 maggio per la sfida contro la Roma. Possibile poi che vedremo l'ex ad rossonero nelle prossime settimane al Forum per seguire l'Olimpia Milano - di cui è tifoso - nei playof di basket.