Milan, Gattuso: 2 partite per salvare la panchina. Wenger e Guidolin...

Milan, Gattuso: 2 partite per salvare la panchina: Frosinone e Spal - Gli alibi per l'allenatore rossonero

Milan in crisi (in otto giorni addio Europa League e risultati che sono costati il quarto posto) e Gattuso finisce sotto processo. Ma le colpe sono davvero dell'allenatore rossonero? La squadra è in emergenza infortuni da due mesi, contro la Fiorentina (un tiro in porta e un gol in novanta minuti per i viola) si sono aggiunte pure le contemporanee squalifiche di Bakayoko e Kessie che - unite agli infortuni di Biglia e Bonaventura - hanno falcidiato il centrocampo. Senza dimenticare che molte seconde linee non si sono dimostrate all'altezza dei titolari (Laxalt in primis, ma anche Castillejo)

Milan, Gattuso e la crisi del gol di Higuain (resta l'ipotesi scambio con Morata)

Nella crisi Milan pesa poi la crisi del gol di Higuain (resta in piedi l'ipotesi di passaggio al Chelsea, Sarri da Londra gradirebbe riabbracciare l'attaccante argentino) che non segna da 8 partite (ultimo gol il 28 novembre nel 3-2 di Milan-Sampdoria, mai un'astinenza così lunga per il Pipita), senza dimenticare la scarsa vena di Calhanoglu (attenzione alle sirene che arrivano dalla Bundesliga per Hakan). Comunque sia, come spesso accade, il primo a finire sotto processo è l'allenatore.

Milan, Gattuso e l'ombra di Wenger sulla panchina del Milan

La panchina milanista di Rino Gattuso è tornata dunque a traballare pericolosamente. Le ultime due partite del 2018 contro Frosinone (a Santo Stefano) e Spal (il 29 dicembre a San Siro) saranno decisive per evitare qualunque pensiero di esonero. In caso di cambio in panchina continua a circolare il nome di Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal con cui l'attuale ad Ivan Gazidis ha già lavorato per diversi anni a Londra. Secondo alcuni rumors ci sono stati contatti nelle scorse settimane tra il club di via Aldo Rossi e Wenger che con i Gunners ha ottenuto 19 qualificazioni consecutive alla Champions League e 9 passaggi di fila agli ottavi della massima competizione europea per club. Come noto Elliott e Gordon Singer guardano da sempre al modello Arsenal come un esempio da seguire e l'arrivo di Gazidis a Milano ne è una chiara testimonianza.

Milan-Gattuso: Guidolin e Donadoni outsider

Alternative per l'eventuale sostituzione sulla panchina del Milan se Gattuso saltasse? Dovesse passare la linea del traghettatore resta in ballo la pista legata Roberto Donadoni anche se non risultano contatti sin qui tra l'ex fantasista rossonero e la dirigenza milanista. Attenzione a Francesco Guidolin che ha un ottimo ottimo rapporto con Paolo Scaroni: i due hanno vinto assieme una Coppa Italia nel 1997 ai tempi di Vicenza. Improbabile invece credere che possa arrivare Antonio Conte a gennaio. L'ex allenatore della Juventus deve chiudere in maniera definitiva le pendenze legali con il Chelsea, ha diverse opzioni (Manchester United e Inter) e difficilmente si muoverà a metà stagione. Sul mercato c'è anche Paulo Sousa: l'ex mister della Fiorentina a ottobre ha lasciato il Tianjin Quanjian in Cina. Ma, comunque, vincere contro Frosinone e Spal rilancerebbe le quotazioni di Gattuso.