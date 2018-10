Milan, Gattuso: "Caldara starà fuori due mesi. Bonaventura stringe i denti"

"Gli infortunati? Caldara lo perderemo per un paio di mesi: ha avuto un problema al gemello mediale, e' una stagione maledetta, ci dispiace per lui. Bonaventura sta stringendo i denti: ha un'infiammazione al ginocchio e ieri (sabato , ndr) non e' riuscito ad allenarsi. Ora valutiamo Hakan Calhanoglu, che ci ha dato grande disponibilita'. E' un momento cosi': dobbiamo mettere i giocatori che stanno meglio. Recuperiamo per giovedi' e guardiamo avanti", ha spiegato Rino Gattuso al termine di Milan-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport.

Milan-Sampdoria 3-2, Gattuso: "Volevo dei leoni e lo siamo stati"

"Faccio l'allenatore, vivo di risultati, venivamo da due sconfitte consecutive e quindi era normale che fossi nervoso. Ringrazio i giocatori per aver messo in campo quello che avevo chiesto: volevo dei leoni, dei cani rabbiosi e cosi' siamo stati. Ma contro una squadra molto forte che finora aveva subito solo 4 gol riuscire a farne tre, e' un'ottima cosa e vuol dire che oltre alla grinta abbiamo messo anche qualita' di gioco". Milan Gennaro Gattuso analizza il 3-2 del Milan contro la Sampdoria. Una vittoria fondamentale per la squadra rossonera che si rialza dopo le sconfitte contro Inter e Betis dei giorni scorsi.

Un segnale forte sulla capacità di reazione di un Milan che, trovatosi sotto 1-2 al 31° (Cutrone, poi Saponara e Quagliarella), ha avuto la forza di ribaltare il match (pareggio di Higuain su assist di Cutrone al 36° e poi Suso ha siglato il gol vittoria al 62°). "Ora dobbiamo continuare a lavorare e migliorare - ha aggiunto il tecnico calabrese ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. Questi ragazzi riescono sempre a dare tutto quello che hanno, a volte non vengono i risultati, ma in partite come oggi contro un avversaro fortissimo siamo stati bravi a livello di mentalita' e di gioco, di carattere e personalita'. Ora recuperiamo energie e continuiamo su questa strada". Gattuso poi sottolinea: "Non abbiamo vinto perche' abbiamo cambiato modulo. Abbiamo giocato con il 4-4-2, ma sia Suso che Laxalt facevano le mezzali. Avevamo dei giocatori infortunati, altri un po' acciaccati, abbiamo provato a fare un qualcosa di nuovo, ma possiamo ancora migliorare".

MILAN-SAMPDORIA 3-2 TABELLINO



Patrick Cutrone (foto Lapresse)



MARCATORI Cutrone (M) al 17', Saponara (S) al 21', Quagliarella (S) al 31', Higuain (M) al 36' p.t.; Suso (M) al 17' s.t.

MILAN (4-4-2) G. Donnarumma; Calabria (dal 33' s.t. Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Biglia, Laxalt (dal 44' s.t. Calhanoglu); Higuain, Cutrone (dal 32' s.t. Castillejo). (Reina, A. Donnarumma, Conti, Zapata, Bakayoko, Mauri, Bertolacci, Borini, Halilovic, Calhanoglu). All. Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2) Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru (dal 29' p.t. Sala); Praet, Ekdal, Linetty; Saponara (dal 32' s.t. Caprari); Defrel (dal 16' s.t. Kownacki), Quagliarella. (Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Tavares, Vieira, Barreto, Jankto, Ramirez). All. Giampaolo

ARBITRO Maresca

NOTE ammoniti Linetty, Sala, Abate, Kessie, Romagnoli