Milan, Gattuso e "l'operazione recupero di Andrè Silva". Il punto del club. Milan news

Il Milan fa il punto della situazione sul suo sito: "Il fatto che Biglia abbia la tendenza a crescere e svettare nei secondi tempi, era accaduto anche contro Inter in Coppa Italia e Crotone, oltre che a Cagliari, è la dimostrazione di una maggiore lucidità complessiva. Ma anche di una condizione in crescita. È uno dei fronti su cui Rino Gattuso è impegnato in prima persona, con il tecnico rossonero che ha in programma, come afferma lui stesso, di finalizzare l'operazione recupero anche per André Silva. Le stesse buone prove di Calabria, ed è corretto rilevarle, sono una costante dell'ultimissimo Milan".

Milan, Mirabelli: "Lite con agente Gomez? Tutto falso"

"In merito alle voci di un litigio con l'agente di Gustavo Gomez, ci tengo a precisare che sono completamente false. Sulle trattative di mercato in essere, in questo momento concentrate sulle uscite, preferiamo mantenere il massimo riserbo". Lo ha scritto su Twitter il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. Gustavo Gomez il piace al Boca Juniors, ma il club rossonero non è convinto dell'offerta argentina (si parla di 5 milioni per l'80% del cartellino). Il difensore paraguaiano in questa stagione ha giocato solo una decina di minuti nel finale del match vinto 5-1 dal Milan in Europa League contro l'Austria Vienna a San Siro.

Milan, Deulofeu vuole tornare: ecco la situazione. Ac Milan news

Gerard Deulofeu ha nostalgia della Serie A e in particolare vorrebbe tornare al Milan dove ha vissuto sei splendidi mesi la scorsa stagione risultando importante nella qualificazione dei rossoneri ai preliminari di Europa League, Ma il ritorno a Milanello dell'attaccante esterno in forza al Barcellona al momento è particolarmente difficile. Infatti il club catalano non è disposto al prestito, ma chiede 20 milioni di euro per il cartellino. Soluzione che il Milan non contempla. Ecco perchè il futuro di Gerard Deulofeu (che cerca una squadra in grado di dargli spazio in vista del Mondiale di Russia) potrebbe essere in Premier League con il West Ham che fa sul serio per averlo. Attenti però alle soluzioni italiane (Roma che sta vendendo Dzeko-Palmieri e e lo valuta tra le possibilità, così come il Napoli).

Milan, Gattuso: la decisione sul calciomercato invernale. "Non arriverà nessuno"

“Il Milan rimane così. Sono arrivati tanti giocatori in estate, penso che questa squadra può fare molto di più. Abbiamo deciso di restare così, non arriverà nessuno”, ha spiegato l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso. “In questo momento non c’è un solo giocatore. Il gruppo si è messo a disposizione, c’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Questa è una cosa molto importante”.

MILAN, GATTUSO: "KESSIE MI SOMIGLIA MOLTO"

"Dobbiamo continuare e pensare partita dopo partita perché sicuramente a livello fisico e mentale stiamo crescendo però è il lavoro che ci porterà a migliorare. Dobbiamo farlo con grande spirito e voglia e poi vedremo dove arriveremo". Guarda avanti il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo il successo di Cagliari per 2-1, seconda vittoria consecutiva dei rossoneri in campionato. "Ringrazio i ragazzi per la grande disponibilità e voglia dimostrata fin dal mio arrivo, i meriti sono soprattutto loro, non miei -prosegue il tecnico calabrese ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-. Kessié (ieri autore di una doppietta ndr) è un giocatore che mi assomiglia molto come caratteristiche, se sta bene ha una grande forza e un inserimento importante, riesce a fare molto bene il ruolo di mezzala, ha una qualità incredibile".

MILAN, GATTUSO: "AVANTI CON IL 4-3-3"

Sul modulo del Milan, Gattuso aggiunge. "Mi piace cambiare, normalmente quando si sta un mese in ritiro questo serve anche per lavorare su 2-3 moduli, io con questa squadra non ci sono andato, adesso si continua sulla strada del 4-3-3 -prosegue Gattuso-. Il Milan è una squadra molto giovane che sa giocare bene a calcio, ma non basta la tecnica, si deve giocare da squadra: la mission è riuscire a giocare di collettivo in campo".

GATTUSO: "LAZIO MI HA SORPRESO"

Sul campionato Gattuso indica come 'sorpresa' la Lazio. "Mi ha sorpreso, abbina 7-8 giocatori di grandissima qualità tecnica con forza fisica. Sta facendo un campionato incredibile con un allenatore giovane come Inzaghi". E tornando sul Milan conclude. "Ho un gruppo che si è messo a disposizione. Sono arrivato con uno staff giovane e la paura più grande era andare muso a muso con i giocatori più anziani invece c'è stata grande apertura. E questo è importante per lavorare in modo tranquillo e con serenità".

MILAN, GATTUSO: "SPERO DI RIMANERCI. MI SENTO A CASA"

"Alleno la squadra dove ho fatto quasi 500 partite vincendo tantissimo, sono orgoglioso di allenare il Milan e spero di rimanerci perché mi sento a casa". E' la precisazione del tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, sul suo futuro ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. "I risultati sono sicuramente una componente importante, vediamo, in carriera non ho mai fatto calcoli. In questo momento mi godo il momento e penso a migliorare, sono giovane e mi piace tanto questo mestiere ma so che la strada è lunga e devo migliorare tanto -aggiunge il campione del mondo a Germania 2006-. Spero di restare ma la priorità non è il futuro di Gattuso ma portare il Milan nelle zone alte della classifica e fare il massimo con questi giocatori".