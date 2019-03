Milan, Gattuso in panchina nel derby con l'Inter: cauto ottimismo perché...

Milan, Gattuso in panchina nel derby con l'Inter: cauto ottimismo

Gattuso può sperare di essere in panchina nel derby Milan-Inter di domenica 17 marzo malgrado l'espulsione rimediata al Bentegodi contro il Chievo (nel match vinto 2-1 con i gol di Biglia e Piatek per i rossoneri).

Gattuso in panchina nel derby Milan-Inter? Filtra ottimismo, ecco perché

Le indiscrezioni di queste ultime ore raccontano che Iil tecnico rossonero dovrebbe essere regolarmente in panchina contro l'Inter: al termine di Chievo-Milan, c'è stato un abbraccio tra Gattuso e Meggiorini, i quali hanno spiegato all'arbitro Pairetto la dinamica della lite che c'è stata durante la sfida del Bentegodi. "Non è successo nulla, ci siamo chiariti, tutto a posto", le parole dell'attaccante clivense.

Nel referto non dovrebbero esserci riferimenti a insulti o offese al direttore di gara e i suoi assistenti e quindi è possibile che non scatterà la squalifica per Gattuso, ma verrà sanzionato con una diffida (ed eventualmente multa). Nel caso dovesse essere fermato per un turno, sulla panchina milanista nel derby ci sarà Gigi Riccio, vice del mister rossonero, che in carriera lo ha già sostituito in due occasioni (qualche settimana fa a Genova con il Milan e una volta con il Sion).