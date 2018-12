Milan, Gattuso: "Muriel? Non so se l'abbiamo preso, ma ne abbiamo parlato"

Il Milan è vicinissimo al colombiano Luis Muriel. L'ex attaccante di Udinese e Sampdoria avrebbe raggiunto con il club rossonero. Si sta cercando l'intesa finale con il Siviglia che vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Milan vuole il diritto, con decisione finale a giugno se prenderlo poi a titolo definitivo. I rapporti tra i due club sono buoni (in estate André Silva fece il percorso opposto andando in Spagna) e c'è ottimismo sulla chiusura della trattativa. "Muriel può fare l'esterno, bisogna sfruttarlo, bisogna farlo attaccare verso la porta. Può fare la seconda punta. Non lo so se l'abbiamo preso, ne abbiamo parlato. Come abbiamo parlato di tanti altri giocatori", ha detto Gattuso a Sky al termine di Milan-Spal.

Milan-Spal 2-1, Gattuso: "Higuain è un cecchino. Spero che questo gol lo abbia sbloccato"

"La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo tenuto bene il campo con una prestazione gagliarda. Dal periodo in cui eravamo non era facile ribaltarla, abbiamo sofferto e forse potevamo chiuderla prima. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare, quest'anno ci è successo di tutto, oggi abbiamo perso anche Suso per la finale di Supercoppa che è uno dei giocatori più importanti. Non dobbiamo trovare alibi e continuare a preparare le partite. A dicembre abbiamo avuto dei match ball ma continuiamo a guardare avanti". Gattuso commenta il 2-1 del Milan sulla Spal. Una vittoria in rimonta che rilancia i rossoneri in classifica dopo un dicembre difficile: ora il quarto posto della Lazio è distante un solo punto (32 a 31). Sull'esplosione al gol di Higuaín l'allenatore del Milan spiega a Diletta Gol (su Dazn): "È un ragazzo che vive per il gol. È sempre stato un cecchino e l'ha vissuto male l'ultimo periodo, una vera mazzata ma è un giocatore importante per noi. Serve continuità e precisione perché le ha sempre avute, ci è mancato e speriamo che questo gol possa sbloccarlo a livello mentale". Le aspettative delle dirigenza rossonera: "La maglia e la storia pesano, ma è giusto che Leonardo e Maldini aspettino qualcosa in più. Possiamo farlo, forse ci manca un po' di esperienza e ogni volta manchiamo il salto di qualità. In questo dobbiamo migliorare, ma sono abituato e cerco di far funzionare tutto a San Siro dove non ci perdonano niente. Da parte mia nei confronti della dirigenza c'è lealtà e onestà, c'è confronto quotidiano con rispetto di tutte la parti".

Milan-Spal 2-1, Higuain: "Il mio gol? Merito di Gattuso"

"È stato un gol importante", Higuain racconta la rete del 2-1 che ha dato la vittoria al Milan sulla Spal e ha chiuso un'astinenza di due mesi e un giorno, 865 minuti. Tanto è stato il Pipita senza segnare. "Erano tre punti fondamentali ma spiace per tutti quelli buttati prima nelle ultime giornate. Ora siamo ad un punto dalla Champions e andremo a riposarci con le nostre famiglie - racconta Higuain a Dazn - Normale che la gente fischi quando si aspetta qualcosa in più. Ero convinto di questo progetto in estate, spero di continuare così: Gattuso mi ha sempre appoggiato, dandomi affetto, stima ed un rapporto diretto, è merito suo questo gol. La prossima ora è la Supercoppa, è il primo titolo della stagione e speriamo di vincerlo".

MILAN-SPAL 2-1 TABELLINO

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (17' st Calabria), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain (37' st Borini), Castillejo (17' st Cutrone).

A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Laxalt, Tsadjout.

All.: Gattuso.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann (1' st Vicari), Missiroli, Schiattarella (29' st Valdifiori), Kurtic, Costa (8' st Fares); Antenucci, Petagna.

A disp.: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valori, Floccari, Moncini, Everton Luiz, Paloschi, Viviani.

All.: Semplici

ARBITRO: Abisso di Palermo

MARCATORI: 13' pt Petagna (S), 16' pt Castillejo (M), 19' st Higuain (M)

NOTE: Espulso al 44' st Suso (M), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Castillejo, Zapata (M); Kurtic, Schiattarella (S). Recupero: 1' pt, 4' st.