Milan-Gattuso: pugno di ferro. Biglia: stagione finita Ac Milan news

Milan-Gattuso: pugno di ferro coi giocatori. Annullati due giorni di riposo. Ac Milan news

Dopo Milan-Benevento (0-1 sconfitta e Atalanta che ha scavalcato i rossoneri al sesto posto nella corsa verso l'Europa League), Gattuso ha revocato i due giorni di riposo che erano in programma (domenica e lunedì). Secondo la Gazzetta alcuni giocatori non hanno preso bene questa decisione, più che altro per la necessità di riposare.

Milan, Fassone e Gattuso: confronto con i giocatori. Ac Milan news

Nella giornata di ieri a Milanello, Rino Gattuso e l’ad Marco Fassone hanno avuto un doppio confronto con la squadra prima dell’allenamento. Il dirigente milanista ha richiamato l’attenzione sull’importanza della partecipazione all’Europa League, in termini di prestigio ed economici: senza Champions, perdere anche la seconda competizione internazionale sarebbe un grave rischio per i conti della società.

Milan, Lucas Biglia: stagione finita. Locatelli o Montolivo davanti alla difesa. Ac Milan news

Dopo il duro scontro di gioco durante Milan-Benevento, Lucas Biglia ha riportato la frattura di due vertebre lombari: il centrocampista argentino non dovrà essere operato, ma la sua stagione con il Milan è finita (addio finale di Coppa Italia contro la Juventus) e anche il Mondiale di Russia 2018 è a rischio. Gattuso dovrà trovare il sostituto per le ultime 5 partite di stagione: Montolivo e Locatelli gli indiziati per giocare davanti alla difesa (il 21enne leggermente favorito).