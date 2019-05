Milan, Gattuso: rescissione consensuale. Gazidis: "Dal profondo del cuore: grazie Rino"

Gennaro Gattuso ha rescisso consensualmente il proprio contratto con il Milan, che lo legava al club rossonero fino al 2021. Ecco il comunicato ufficiale del Diavolo: "AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e della prossima edizione di UEFA Europa League. Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del Club in un momento difficile, migliorando la performance della squadra e portando il Club al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. AC Milan ora guarda al futuro nel segno della continuità, della stabilità finanziaria e della crescita sostenibile. Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: "Ho avuto il privilegio di conoscere Rino in questi sei mesi dal mio approdo al Club. Rino ha dato tutto se stesso in questa stagione, portando il Milan al più alto punteggio in classifica dalla stagione 2012/13. Ha lavorato senza sosta, assumendosi sempre tutte le responsabilità, ponendo il Club al di sopra di qualunque altro interesse. Dal profondo del cuore: grazie Rino".

MILAN, LEONARDO SI E' DIMESSO. GAZIDIS: "GRATO A LEONARDO"

Il Milan ha ufficializzato l'addio di Leonardo dal club dopo che l'ex responsabile dell'area sportiva rossonera ha presentato le proprie dimissioni. "Leonardo Nascimento de Araujo (Leonardo) ha informato AC Milan della decisione di lasciare il Club al termine della stagione con effetto immediato. AC Milan ha accettato le sue dimissioni. Il Club ringrazia Leonardo per il suo importante contributo al progetto di crescita e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera. Il manager brasiliano era stato incaricato della gestione dell'Area Sportiva lo scorso luglio 2018, occupandosi da subito delle attività legate alla campagna acquisti. L'annuncio relativo a un nuovo Direttore Sportivo verrà formulato nei prossimi giorni. Ivan Gazidis, Amministratore Delegato di AC Milan, ha dichiarato: "Leonardo è tornato al Milan in un momento di necessità, poche settimane prima della chiusura del mercato estivo. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Sono grato a Leonardo per ciò che ha fatto per il nostro grande Club, e gli auguro il meglio per il futuro".

MILAN, LUIS CAMPOS PIU' LONTANO

Luis Campos è più lontano dal Milan. Si raffredda la pista: il dirigente del Lille avrebbe lavorato come consulente esterno. Elliot vuole un manager più operativo e nel cuore del progetto rossonero. Quindi un nuovo direttore sportivo va comunque cercato alla luce dell'addio di Leonardo.

MILAN, MALDINI RIFLETTE SE RESTARE

Paolo Maldini potrebbe restare, se avrà un ruolo non marginale e non di facciata nel nuovo Milan targato Gazidis. Elliott lo vorrebbe confermare: è importante avere una figura che conosce l'ambiente, ancor più in questa fase che vede gli addii di Leonardo e Gattuso. E Maldini, dopo il colloqui a Casa Milan, con l'amministratore delegato riflette sul futuro: a breve darà una risposta al club.

