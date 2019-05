Milan, Gattuso: "Rinuncio a 2 anni di contratto, la mia storia con il Milan non potrà mai essere una questione di soldi"

Gattuso lascia il Milan e lo fa a testa altissima. Con classe. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere. Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre", spiega a Repubblica. "Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata. Rinuncio a due anni di contratto? Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”. Gattuso avrebbe avuto un contratto sino al 2021: 5,5 milioni netti complessivi. A 41 anni saluta il club che ha sempre amato, per cui ha giocato 13 anni (335 presenze vincendo scudetti, Champions League, Mondiali per club e tanti tanti altri trofei) e che ha allenato per 18 mesi con buonissimi risultato e mettendoci sempre anima e un cuore grande come lo stadio di San Siro.

MIlan, il dopo Gattuso? Jardim e Simone Inzaghi in prima fila. Rudi Garcia e de Zerbi outsider

Il Milan? Ripartirà dal progetto dei giocatori giovani da valorizzare e su cui costruire plusvalenze. Ci sarà tempo di ragionare sul calciomercato, ora la priorità sarà trovare l'allenatore che sostituirà Gattuso: il portoghese Leo Jardim a Simone Inzaghi sono i nomi caldi, Giampaolo e De Zerbi le alternative, Allegri e Sarri solo suggestioni (con Gasperini che pare più sospeso tra restare all'Atalanta o andare alla Roma), Di Francesco un pochino più defilato. Attenzione all'outsider: Rudi Garcia (ha lasciato Marsiglia e lo vuole Monchi al Siviglia, ma è apprezzato a Casa Milan)