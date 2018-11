Milan, Gattuso star social dopo la risposta a Salvini. Ecco perché ha ragione Ringhio

"A Salvini dico di pensare alla politica perché abbiamo grandi problemi in Italia. Con tutti i problemi che ha l'Italia Salvini parla di Milan, una cosa che mi fa impazzire". La replica di Gattuso al vicepremier scatena una standing ovation per lui sui social. Risultato finale: Ringhio 2 - Matteo 0 e tutti a casa. Twitter e Instagram eleggono ironicamente l'allenatore rossonero nuovo 'leader della sinistra'. 'Dove ha fallito il Pd intero è arrivato lui, Ivan Gennaro Gattuso da Corigliano Calabro', scrivono sui social. Eccolo dunque dipinto in versione Che Guevara.

Milan, Gattuso vs Salvini: ecco perché ha ragione Ringhio

Già perché 'cambi o non cambi', il Milan rimaneggiatissimo (assenti Romagnoli, Caldara, Musacchio, Biglia, Bonaventura e Higuain) contro una Lazio in palla, ha retto bene il confronto all'Olimpico, strappando un pareggio (1-1) con cuore e grinta (il gol di Correa al 94° può creare rimpianti, ma è prodezza individuale cui render merito). Un Diavolo a immagine e somiglianza del suo allenatore. Potevano entrare Laxalt o Castillejo? Forse sì o forse no. Siamo nel campo delle opinioni, non certo delle certezze snocciolate dal Salvini allenatore ("E non serviva un allenatore esperto, ci sarei arrivato anche io senza patentino e anche chi era a casa e non stava preparando la pasta al sugo”, ha detto ai microfoni di Telelombardia).

Da Eurosport



Perchè, a dirla tutta, gli si potrebbe replicare che il Milan da battaglia visto all'Olimpico, pur se stanco nel finale dopo un match di assoluta intensità, era più saggio non toccarlo inserendo giocatori 'a freddo'. Borini, ad esempio, ha finito in crescendo. Suso ha corso tanto ma può illuminare in qualunque momento. E ancora: cambi per spezzare il gioco? Nì. Ci poteva stare. Però... però proprio Salvini non aveva forse criticato Gattuso per aver inserito Abate a pochissimi secondi dalla fine di un derby poi perso poche settimane fa per un errore difensivo (non di Abate, tra l'altro) di cui Ringhio ha colpe zero? "Non ho capito i cambi di Gattuso: Abate, Bakayoko…ma dove li ha presi? Li ha estratti al Superenalotto?", si lamentò Matteo Salvini ai microfoni di Telelombardia. Insomma, a parlare col senno del poi...

Matteo Salvini



Ps. Vogliamo sottolineare invece come ha tenuto bene il campo la difesa a tre Abate-Musacchio-Rodriguez? O la crescita che sta mostrando partita dopo partita Bakayoko? Il cuore di Kessie? Lo splendido lancio dello 'stanco' (?) Suso che ha aperto il campo a Calabria e al gol rossonero al 78°?

Salvini con la maglia del suo amato Milan



Milan, Gattuso e il dietrofront di Salvini ("Immensa stima per lui")

Al di là di considerazioni tecniche e tattiche resta poi il fatto che mister Milan è uno che parla pane al pane. Gattuso non le manda a dire, detesta i giri di parole. Se qualcosa non va, entra in tackle come ai bei tempi in cui indossava la maglietta rossonera. E il bello è che lo fa sempre in modo deciso, ma corretto. Il cartellino giallo, semmai, nel caso viene dunque sventolato dal popolo social sulla faccia di Matteo Salvini, tifoso rossonero doc messo subito in riga. Tanto che il vicepremier, gli va reso atto, deve aver capito di essere finito in off-side e, a distanza di poche ore, ha innestato una retromarcia secca: "Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore, ma ho parlato da tifoso".

(Tweet da Squiddydixit)



Gattuso vs Salvini: sui social è una standing ovation per l'allenatore del Milan

Salvini in tribuna a fianco di Lotito

Salvini in tribuna a fianco di Lotito all'Olimpico per Lazio-Milan



"Memo: mandare Gattuso a Bruxelles a trattare con Juncker", twitta il direttore di La7, Andrea Salerno.

"Gattuso in conferenza: A Salvini dico di pensare alla politica invece di parlare di calcio "." No guarda, è molto meglio così " ha commentato Juncker #Gazzetta #Gattuso #LazioMilan", scrive Gene Gnocchi.

"Ha fatto più opposizione #Gattuso in 5 minuti che tutta la sinistra in 5 mesi (cit.)", posta Babs. "Comunque il tackle in scivolata più sontuoso della sua carriera Gattuso l'ha fatto su Salvini", gli rende omaggio Yoda.

Ha fatto più opposizione #Gattuso in 5 minuti che tutta la sinistra in 5 mesi (cit.). — Babs (@bmonta) 26 novembre 2018

Comunque il tackle in scivolata più sontuoso della sua carriera Gattuso l'ha fatto su Salvini. — Yoda (@PoliticaPerJedi) 26 novembre 2018

***Ultima ora***

Congresso PD: Gattuso “ho deciso, mi candido alla segreteria!”. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) 26 novembre 2018

Gattuso in conferenza: A Salvini dico di pensare alla politica invece di parlare di calcio "." No guarda, è molto meglio così " ha commentato Juncker #Gazzetta #Gattuso #LazioMilan — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 26 novembre 2018

#Gattuso prossimo segretario del #Pd: è l'opposizione che ringhia. Anziché mangiare popcorn. — Nicholas Ferrante (@Nich_Ferrante) 25 novembre 2018