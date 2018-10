Milan-Genoa 2-1, Gattuso: "Bene il quarto posto, ma dobbiamo migliorare"

"All'inizo del match avevamo giocato bene. Ci e' venuto poi 'il braccino' e non siamo piu' riusciti o far girare bene la palla dal basso", Rino Gattuso analizza il 2-1 di Milan Genoa che vale il quarto posto per la squadra rossonera. Un successo che importantissimo (a tre giorni dalla vittoria contro la Sampdoria) con il mister rossonero che ha cambiato modulo di partenze alla squadra. E spiega le ragioni di questa scelta: "Abbiamo provato solo ieri questa soluzione del 3-4-1-2, adottata per via degli infortunati e con l'intento di avere la superiorita' a centrocampo. Tutto sommato, considerato come l'abbiamo preparata e le varie assenze, possiamo essere soddisfatti. Di certo, potevamo fare meglio". Gattuso spiega: "Dopo tutte le chiacchiere, le critiche e quello che abbiamo passato, ci giodiamo questo quarto posto in classifica. Non abbiamo fatto nulla pero': dobbiamo giocare da squadra. A tratti non lo facciamo e subiamo troppo gli avversari. Dobbiamo migliorare e avere piu' tranquillita' nello sviluppo del gioco: questo e' poco ma sicuro", ha proseguito l'allenatore del Milan. "Le critiche? Io mi metto il fischietto in bocca e alleno. Poi parlo con chi di competenza e vado avanti. La vivo cosi': non sono tranquillo ancora. La classifica e' migliorata ma, visto come abbiamo giocato, non posso dire di essere soddisfatto. Non ci facciamo mancare nulla: il gol loro lo abbiamo 'combinato' noi; poi dobbiamo dire grazie a Gigi Donnarumma, che ha salvato l'1-1 con una super parata su Lazovic", ha puntualizzato il tecnico dei rossoneri.

Milan-Genoa 2-1, Romagnoli decide al 91°. "Troppe critiche a questa squadra"

"Il mio gol? E' stato bello: meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato molto bene, mi spiace solo per l'autorete: sono stato molto sfortunato in quel frangente", Alessio Romagnoli commenta la vittoria per 2-1 del Milan sul Genoa, ai microfoni di Sky Sport. I rossoneri erano passati in vantaggio dopo sei minuti con una botta di Suso dal limite dell'area. Pareggio degli ospiti al 56° con autorete proprio di Romagnoli che devia in modo sfortunato un cross di Kouamè. Poi il difensore e capitano del Milan si trasforma nel match-winner al 91° (pallonetto dal limite che punisce una brutta uscita di Radu). Per la squadra di Gattuso sono 3 punti pesantissimi che valgono il quarto posto (a quota 18, pari con la Lazio a -4 da Inter e Napoli). "Secondo me sono state fatte troppo critiche a questa squadra. Ora siamo risaliti in classifica: dobbiamo continuare cosi'. Vogliamo restare lassu' a lungo. Saluto Mattia Caldara, molto sfortunato: gli faccio i miei migliori auguri", ha aggiunto Romagnoli.

MILAN-GENOA 2-1 TABELLINO

Suso e Cutrone (foto Lapresse)



MARCATORI Suso (M) al 4' p.t.; autogol di Romagnoli (M) all'11', Romagnoli (M) al 46' s.t.

MILAN (3-5-2) G. Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (dal 38' s.t. Castillejo), Laxalt (dal 18' s.t. Abate); Higuain, Cutrone.

(Reina, A. Donnarumma, Bellanova, Conti, Simic, Zapata, Bertolacci, Mauri, Borini, Halilovic).

Allenatore Gattuso

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Romulo (dal 22' s.t. Veloso), Mazzitelli (dal 33' s.t. Omeonga), Bessa, Zukanovic; Kouamé, Piatek (dal 40' s.t. Pandev).

(Vodisek, Russo, Pereira, L. Lopez, Rolon, Hiljemark, Medeiros, Dalmonte, Lapadula).

Allenatore Juric

ARBITRO Pasqua

NOTE ammoniti Criscito, Kessie, Veloso, Rodriguez