Milan-Genoa 2-1, Romagnoli decide al 91°. "Troppe critiche a questa squadra"

"Il mio gol? E' stato bello: meritavamo la vittoria. Abbiamo giocato molto bene, mi spiace solo per l'autorete: sono stato molto sfortunato in quel frangente", Alessio Romagnoli commenta la vittoria per 2-1 del Milan sul Genoa, ai microfoni di Sky Sport. I rossoneri erano passati in vantaggio dopo sei minuti con una botta di Suso dal limite dell'area. Pareggio degli ospiti al 56° con autorete proprio di Romagnoli che devia in modo sfortunato un cross di Kouamè. Poi il difensore e capitano del Milan si trasforma nel match-winner al 91° (pallonetto dal limite che punisce una brutta uscita di Radu). Per la squadra di Gattuso sono 3 punti pesantissimi che valgono il quarto posto (a quota 18, pari con la Lazio a -4 da Inter e Napoli). "Secondo me sono state fatte troppo critiche a questa squadra. Ora siamo risaliti in classifica: dobbiamo continuare cosi'. Vogliamo restare lassu' a lungo. Saluto Mattia Caldara, molto sfortunato: gli faccio i miei migliori auguri", ha aggiunto Romagnoli.

MILAN-GENOA 2-1 TABELLINO

Suso e Cutrone (foto Lapresse)



MARCATORI Suso (M) al 4' p.t.; autogol di Romagnoli (M) all'11', Romagnoli (M) al 46' s.t.

MILAN (3-5-2) G. Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (dal 38' s.t. Castillejo), Laxalt (dal 18' s.t. Abate); Higuain, Cutrone.

(Reina, A. Donnarumma, Bellanova, Conti, Simic, Zapata, Bertolacci, Mauri, Borini, Halilovic).

Allenatore Gattuso

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Gunter, Criscito; Lazovic, Romulo (dal 22' s.t. Veloso), Mazzitelli (dal 33' s.t. Omeonga), Bessa, Zukanovic; Kouamé, Piatek (dal 40' s.t. Pandev).

(Vodisek, Russo, Pereira, L. Lopez, Rolon, Hiljemark, Medeiros, Dalmonte, Lapadula).

Allenatore Juric

ARBITRO Pasqua

NOTE ammoniti Criscito, Kessie, Veloso, Rodriguez