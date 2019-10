Milan, gruppo Vuitton valuta l'acquisto del club. Operazione da 1,2 miliardi

Milan, gruppo Vuitton valuta l'acquisto del club rossonero

Bernard Arnault diventerà il nuovo proprietario del Milan? Voci che girano da mesi e che sono state smentite sia da Elliott che dal gruppo Lvmh-Luois Vuitton (il più grande polo mondiale del lusso), ma che vengono nuovamente rilanciate in queste ore. Giulio Mola su Il Giorno fa sapere che "nonostante morbide smentite della multinazionale, il proprietario di Lvmh (che finora non si è mai interessato al calcio), ha confidato in ambienti parigini della moda di essere intenzionato a sbarcare a Milano, spinto anche dalla nuove dinamiche dell’economia europea (con la Brexit Londra ha perso il suo ruolo centrale nell’industria del lusso, tutto gira attorno al triangolo Francoforte-Parigi-Milano)".

MILAN-ARNAULT OPERAZIONE LOIUS VUITTON ENTRO L'ESTATE 2020

Arnault vorrebbe rilevare il Milan "entro l’estate del 2020, ma da tempo ha affidato alla Lazard, banca d’investimento di Londra, il ruolo di advisor. Fra agosto e settembre la trattativa era avviata (compresi sondaggi e reclutamenti nel grande calcio internazionale per il nuovo staff), poi ci sono stati rallentamenti, e non solo per la questione del prezzo ma pure per il controllo di alcune voci del bilancio", spiega Il Giorno.

MILAN-LOUIS VUITTON: ELLIOTT VALUTA IL CLUB ROSSONERO 1,2 MILIARDI

Nessuna offerta ufficiale. Il Milan viene valutato da Elliott attorno a quota 1,2 miliardi. Inutile dire che lìok definitivo al nuvo stadio aiuterebbe le richieste di Paul Singer. L'azionista di maggioranza del club rossonero in meno di due anni ha già investito circa 700 milioni nel Milan e per questo pare che nei mesi scorsi abbia rifiutato un'offerta di 600 milioni avanzata da Daniel Kretinsky, magnate delle Repubblica Ceca nonché proprietario dello Sparta Praga.

MILAN, ARNAULT E IL SOGNO MASSIMILIANO ALLEGRI

Possibile comunque che sul prezzo di vendita del Milan si possa lavorare. In questo scenario emerge anche un grande sogno che avrebbe Bernard Arnault nell'operazione di rilancio del Milan: Massimiliano Allegri nuovamente sulla panchina rossonera.