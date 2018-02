Milan, Gustavo Gomez: la posizione del Boca Juniors. Ac Milan news

"C'è un valore di mercato con cui puoi concordare o meno: Gomez è un giocatore importante, che avrebbe innalzato il livello del nostro reparto difensivo. Ma ho parlato con Angelici (il presidente, ndr) e la trattativa è saltata definitivamente". L'allenatore del Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto, in conferenza stampa, fa sapere che il trasferimento di Gustavo Gomez dal Milan al Boca Juniors sarebbe definitivamente saltato.

Milan, Berlusconi a Gattuso: "Non male, ma dissento da modulo a una punta". Ac Milan news

"Come presidente del MILAN io cercavo di essere presente prima di ogni partita, davo anche il numero di gol da segnare. La presenza e' importante, una squadra di calcio deve essere come un famiglia, il presidente deve essere come un padre o un fratello maggiore, io l'ho fatto e sono diventato il presidente piu' vincente nella storia del calcio mondiale". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite di "Radio Radio". "Ho guardato la partita di ieri sera, non c'e' male - ha aggiunto Berlusconi riferendosi al pareggio con la Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia -, ma il modulo con cui noi abbiamo vinto per 30 anni e' quello con due attaccanti, una sola punta credo sia ancora un difetto di questo MILAN, io l'ho detto ma non sono stato ascoltato". Berlusconi torna a parlare del modulo di Gattuso dopo i giudizi di inizio gennaio.

MILAN-LAZIO 0-0 IN COPPA ITALIA. BONUCCI: "ABBIAMO DIMOSTRATO CHE SAPPIAMO SOFFRIRE"

"E' stata una partita difficile, loro spinto tanto soprattutto nella prima parte della partita, ma abbiamo dimostrato di poter soffrire". Cosi' Leonardo Bonucci commenta a Raisport lo 0-0 tra Milan e Lazio nell'andata della semifinale di Tim Cup. "Abbiamo avuto l'occasione di portare a casa la vittoria, ma e' inutile piangerci addosso - aggiunge il centrale e capitano rossonero - Stiamo crescendo tutti, dobbiamo migliorarci giorno dopo giorno".

Milan-Lazio 0-0. Gattuso: Calhanoglu era amareggiato per l'occasione fallita

"Siamo contenti del risultato, la Lazio è una grande squadra, difficile da affrontare. Abbiamo battagliato per 95 minuti. Nel secondo tempo potevamo segnare con Calhanoglu, Gigi (Donnarumma, ndr) ha fatto anche una bella parata. Ora pensiamo al campionato, poi prepareremo la partita di ritorno. Nel secondo tempo riuscivamo a palleggiare meglio, creando preoccupazone alla Lazio. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione dell'azione. Calhanoglu era amareggiato nello spogliatoio, voleva il gol a tutti i costi".

Milan-Lazio, Simone Inzaghi: "Cutrone si è scusato, ma non c'era nulla di cui chiedere scusa"

"Cutrone? Gli ho fatto i complimenti, ha tutto il futuro davanti a sé. È un ottimo giocatore, mi ha detto che, dopo aver rivisto le immagini dopo la partita di domenica si è reso conto che il fallo c'era. Come non ce n’eravamo accorti noi, non se n’erano accorti gli addetti al Var. Si è scusato, gli ho detto che non c’era nulla per cui chiedere scusa", spiega Simone Inzaghi dopo un breve colloquio con Patrick Cutrone al termine del match di Coppa Italia finito 0-0 tra Milan e Lazio.

Milan, Salvini: "Gattuso mi piace. Montella ricordava Casini". Ac Milan news

"Gattuso mi piace, e' tosto. Quando vedevo le interviste di Montella mi ricordava Casini. Gattuso e' uno che si capisce cosa dice e cosa fa". Cosi il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Corriere Live, sui due allenatori che si sono alternati sulla panchina del Milan nel corso di questa stagione.

Milan-Lazio, Cutrone scagionato dal Giudice Sportivo

Nessuna sanzione per Patrick Cutrone, attaccante del Milan, per il gol segnato contro la Lazio e viziato da un evidente tocco con il braccio. A scagionare il bomber rossonero per il quale il procuratore federale aveva chiesto la prova tv è il giudice sportivo, "considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell'azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistenza di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest'ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa", come si legge nelle motivazioni.

Calciomercato, Paletta dà l'addio... Ac Milan news Calciomercato

Gabriel Paletta intanto potrebbe lasciare il Milan: per il difensore torna d'attualità l'interesse del Fenerbahçe che lo aveva cercato anche durante gli ultimi giorni del mercato estivo.