Milan, Higuain infortunio: Gattuso sul rientro del Pipita. Ac Milan news

“Non ho studiato, ma Gonzalo spero possa tornare a disposizione in settimana. L’importante è evitare ricadute, poi quando Higuain sarà ok riprenderemo a lavorare sull’intesa con Suso, che può fare per lui quello che faceva Insigne a Napoli”, le parole di Rino Gattuso al termine di Sassuolo-Milan. Nel frattempo l'allenatore rossonero ha concesso 24 ore di riposo alla squadra che tornerà ad allenarsi martedì in vista dell’impegno di giovedì sera a San Siro in Europa League contro l’Olympiacos.

Sassuolo-Milan 1-4, Gattuso: "Vittoria dà tranquillità, ma non basta"

"La vittoria ci da' tranquillita' ma non basta solo questo. Quando si indossa questa maglia la pressione c'e' sempre". Gennaro Gattuso analizza il successo per 4-1 del Milan sul Sassuolo nella settima giornata di Serie A. Senza Higuain e con Cutrone non al meglio (entrato solo nel finale), i rossoneri calano un bel poker al Mapei Stadium contro una delle squadre più brillanti di questo inizio di stagione. "Sinceramente ho smesso di leggere cio' che si scrive. Quando non arrivano i risultati il responsabile saro' sempre io. La squadra ha sempre giocato un buon calcio, ma abbiamo dato poca continuita' alle prestazioni con alti e bassi come con Atalanta ed Empoli. Per diventare una squadra importante dobbiamo cercare di non subire gli avversari", ha continuato l'allenatore rossonero ai microfoni di Sky. "Possiamo sicuramente far meglio la fase difensiva: in questo momento e' il nostro punto debole, ma dipende anche dall'atteggiamento dei centrocampisti perche' spesso manca veemenza. Nei primi 25-30 minuti abbiamo preso diverse imbucate. Ma non e' tutto da buttare via", ha proseguito Gattuso.

SASSUOLO-MILAN 1-4, SUSO: GATTUSO FENOMENO DEVO TUTTO A LUI"

"Sono molto felice, sono due partite di fila che avevo provato in ogni modo, ho avuto anche un po' di fortuna sul secondo gol, sono molto felice ma l'importante è che sono arrivati i tre punti", Suso racconta la sua doppietta che fa volare il Milan nella notte di Reggio Emilia: un 4-1 sul Sassuolo che rilancia i rossoneri. "In queste partite abbiamo avuto poca fortuna, questa era la partita per cominciare una nuova stagione per noi ed è andata molto bene", spiega l'attaccante esterno rossonero a Sky. Su Gattuso: "La squadra è unita col mister, Gattuso è un fenomeno, devo tutto a lui". Sulla sua importanza nel Milan: "Mi sento importante, mancava Pipa, abbiamo giocato senza centravanti, Samu ha fatto un'ottima partita, anche Calha, non era facile, loro hanno giocato un buon primo tempo. L'importante erano i tre punti".

SASSUOLO-MILAN 1-4, DE ZERBI "PAGATA L'IMPORTANZA DELLA GARA"

"Ho poco da rimproverare ai miei giocatori, anche se qualcuno ha pagato l'importanza della gara, perche' potevamo andare al secondo posto. E' una squadra giovane, allenatore compreso". Questo il pensiero di Roberto De Zerbi, dopo la sconfitta del suo Sassuolo per 4-1 contro il Milan. "L'obiettivo e' fare punti, nessuno ci ha imposto da che parte della classifica stare. Qualche passaggio di questo tipo fa parte dell'andamento delle cose - ha proseguito ai microfoni di Sky il tecnico neroverde, elogiando comunque i rossoneri - Brucia perche' abbiamo perso ma niente di piu', abbiamo trovato una squadra in salute con giocatori forti e che gioca bene. C'e' un po' di rammarico, nel primo tempo potevamo passare in vantaggio con un po' di fortuna in piu'". Sulla questione tattica, De Zerbi ha sottolineato che "in fase di costruzione il Milan esce palla al piede anche contro squadre piu' forti di noi. Aspettandoli forse avremmo sofferto di meno, ma la mentalita' passa anche nel prendersi qualche rischio". "Siamo stati un po' frenetici, sono partite dove non vanno forzate le giocate perche' si rischia di prendere contropiede come nel gol di Kessie", ha concluso l'allenatore del Sassuolo.