Milan-Ibrahimovic, Carlo Pellegatti: "Ha firmato per un anno e mezzo"

"Ci è arrivata questa voce, sembra che Ibrahimovic avrebbe firmato per un anno e mezzo con il Milan. E' trapelata a Milano intorno alle 17.30. Come già sottolineato, Ibra non sarebbe arrivato solo per qualche mese, ma per un anno e mezzo. E' una notizia da verificare, ma non c'è un problema di fair play finanziario, il costo di Ibra sarebbe relativo". Lo ha detto Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube. Stando a queste indiscrezioni dunque Ibrahimovic ha detto sì al Milan, ma il matrimonio sarà di 18 mesi e non 6 come è circolato nelle scorse ore.

Milan, Higuain: respinto il ricorso sulla squalifica: due giornate di squalifica

E' stato respinto il ricorso del Milan per le due giornate di squalifica inflitte a Gonzalo Higuain. E' la decisione presa dalla Prima Sezione della Corte Sportiva d'AppelloNazionale che ha confermato lo stop comminato all'attaccante argentino dopo l'espulsione avvenuta nella sfida di San Siro contro la Juventusprima della pausa.

Milan: Higuain salterà Lazio e Parma

Gonzalo Higuain quindi salterà Lazio-Milan e Milan-Parma (in mezzo la sfida casalinga di Europa League contro il Dudelange in cui sarà ovviamente presente), mentre tornerà a disposizione di Gattuso per lasfida dell'Immacolata a San Siro contro il Torino.

MILAN-HIGUAIN, IL COMUNICATO FIGC

"RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DELL’11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com.Uff. n. 82 del 13.11.2018). La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo".

Ibrahimovic: "Non è un mistero che mi piaccia il Milan, c'è interesse per un ritorno"

Zlatan Ibrahimovic conferma le voci su un suo ritorno in rossonero: "Che il Milan mi piaccia non è un segreto, c'è interesse per un eventuale ritorno. Sì o no? Non dico no ma neanche sì, vedremo... Mi hanno trattato bene, arrivavo dalla tristezza di Barcellona e mi hanno restituito il sorriso. Volevo sdebitarmi". Lo svedese non si sbilancia: "Starei bene anche un altro anno a Los Angeles". Ibra racconta i suoi anni milanisti: "Abbiamo vinto, sono diventato capocannoniere, ottimo club con un'atmosfera fantastica. E c'era ancora la vecchia guardia, giocatori incredibili con cui ho avuto la fortuna di giocare e vincere. Ho passato due anni molto belli, non sarei voluto andarmene ma poi sono finito al Paris Saint Germain".