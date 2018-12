Milan, Ibrahimovic e Fabregas fanno sognare i tifosi. Mercato da Champions League

"Ibrahimovic? Se si puo' fare, noi ci siamo. Abbiamo delle idee per il calciomercato visto che siamo a dicembre e vogliamo fare di tutto per rientrare tra i primi quattro posti", le parole pronunciate domenica da Paolo Maldini sul ritorno di Ibra fanno sognare i tifosi rossoneri. "Premetto che siamo contenti dei giocatori che abbiamo, anche quelli in scadenza. Paqueta' sicuramente arrivera' - ha spiegato l'ex difensore ai microfoni di Sky Sport - mancano i dettagli: noi vorremmo che si riposasse un po' dopo la stagione fatta per ripartire e giocare con noi".

Il Milan è proiettato verso un grande mercato a gennaio, per inseguire la qualificazione alla Champions League 2019/2020. Oltre a Ibrahimovic (e Paquetà) resta caldo il nome di Cesc Fabregas, ma il Chelsea deve ridurre le pretese per cedere subito il 31enne centrocampista spagnolo. Il club inglese chiede 12 milioni e ovviamente sono troppi a sei mesi dalla scadenza di contratto.

Prima di tutto però a Casa Milan c'è attesa per le sanzioni UEFA che arriveranno entro metà dicembre. Ma la volontà del club rossonero è chiara: rinforzare ulteriormente la rosa di Gattuso, che ha bisogno di nuovi innesti in ogni reparto. Focus anche sulla difesa: in queste settimane si è parlato di Rodrigo Caio (brasiliano del San Paolo che piace a Leonardo), ma anche di due possibili esuberi dal Chelsea: il 32enne Gary Cahill o il 22enne Andreas Christensen (il secondo piace molto anche per l'età che lo rende un prospetto intereressante di lungo periodo).

Milan, Paquetà: "Al Milan per merito di Leonardo. E' la scelta migliore che potessi fare. Ho chiesto il numero 39"

Lucas Paquetà ha commentato la scelta di trasferirsi al Milan a Esporte Espectacular: "Se ho scelto i rossoneri è tutto merito di Leonardo. Mi ha chiamato e mi ha convinto subito, lo devo ringraziare. La cosa più importante è che il Milan ha un progetto serio per la mia carriera. Per un giovane brasiliano che si trasferisce in Europa è la cosa che più conta e il Milan mi ha dato ampie rassicurazioni. Sia per il mio futuro che per quello della mia famiglia. E' la scelta migliore che potessi fare e non vedo l'ora d'iniziare questa nuova avventura. Numero di maglia? Ho chiesto d'indossare il numero 39, lo stesso con cui ho debuttato in prima squadra al Flamengo e che mi ha portato tanta fortuna".