Milan, Ibrahimovic: "Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a San Siro con la maglia del Milan. Lo svedese è entrato al 56° (al posto di Piatek) e pur non giocando una partita dal 25 ottobre ha sfiorato il gol (Colley ha salvato nei pressi della linea), regalato assist (a Krunic) e belle giocate. Oltre ad aver fatto sentire la sua presenza quando la squadra ha provato i lanci lunghi. Non è bastato per regalare la vittoria al Milan, ma la sua prestazione è stata certamente positiva. "Sono molto emozionato, volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva. Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Proverò ad aiutare in tutti i modi", ha spiegato Ibrahimovic ai microfoni di Sport Mediaset a fine partita.

Milan, Ibrahimovic: "Sicuro al 100% che ci possiamo rialzare"

Ibra non ha dubbi. "Sono 100% sicuro che ci possiamo rialzare, passo dopo passo". Zlatan sulle sensazioni al termine di questo Milan-Sampdoria: "Sono soddisfatto solo se vinco la partita, mi piace vincere. La cosa positiva è che ero in campo dopo tre mesi e a San Siro, mi è mancato tanti anni. Sono qua e vedrò di continuare a stare dentro San Siro".

MILAN, IBRAHIMOVIC: "MANCA FIDUCIA E AGGRESSIVITA' NEL FARE GOL"

Zlatan analizza i problemi di questo Milan: "Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Sono qua da quattro giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi. Manca un po' di fiducia", le sue parole a Sky Sport. Ibrahimovic Su Leao: "Gli ho spiegato che movimenti deve fare, questa è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo". Sulla giornata Ibra spiega: "Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione, mi riportava indietro a 9/10 anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni".

MILAN-SAMPDORIA 0-0 TABELLINO

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Lapresse)



Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic (84’ Paquetá), Bennacer, Bonaventura (56’ Leã0); Suso, Piatek (56’ Ibrahimovic), Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A, Reina, Conti, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Castillejo, D. Maldini. All. Pioli.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez (30’ Depaoli. 42’Jankto); Gabbiadini, Quagliarella (85’ Ekdal).

A disposizione: Seculin, Falcone, De Paoli, Augello, Murillo, Regini, , Jankto, Léris, Maroni, Rigoni, E. Bonazzoli. All. Ranieri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Spettatori: 58.572

Incasso: 1.605.460,26 euro

Ammoniti: 13’ Krunic (M), 40’ Depaoli (S), 68’ Thorsby (S), 70’ Colley (S), 78’ Bereszynski (S), 90’ Linetty (S).

Recupero tempo: 3’ pt, 4’ st.