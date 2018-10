Milan, Ibrahimovic torna? Le indiscrezioni su Zlatan. Ac Milan news

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan? Gli infortuni di Higuain e Cutrone (entrambi ormai sulla via della piena guarigione con il Pipita tornato in gruppo e Patrick probabile titolare In Europa League contro l'Olympiacos) hanno acceso una spia in casa rossonera sulla coperta rosa nella rosa degli attaccanti (con un comunque ottimo Samu Castillejo schierato d'emergenza da falso nove contro il Sassuolo).

E l'idea clamorosa sarebbe di richiamare Ibra in rossonero. il Corriere della Sera spiega che da Casa Milan non arrivano conferme, ma segretamente si sta studiando questa opzione. Anche perché Ibrahimovic ha un contratto con i Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019 e sarebbe libero di accordarsi con il club di via Aldo Rossi dal primo gennaio con un contratto di sei mesi. Ibra compie in queste ore 37 anni, ma ha ancora voglia di grande calcio e anche in MLS ha regalato colpi da fuoriclasse vero.

Come terza punta di lusso potrebbe rappresentare un'arma letale in più nelle mani di Rino Gattuso. Non è un segreto che Zlatan ha uno splendido ricordo del mondo Milan e la sua famiglia sarebbe felice di tornare a Milano, dove si è sempre sentita a casa.