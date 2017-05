Milan in Europa. Montella: "Centrati gli obiettivi. E l'anno prossimo..."

Milan in Europa. Montella: "Centrati gli obiettivi"



“Sono molto soddisfatto, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di inizio stagione: abbiamo vinto la supercoppa con la Juve e siamo tornati in Europa che era la priorità. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, ringrazio tutte le persone che lavorano per il Milan". Vincenzo Montella analizza l'annata positiva del suo Milan, che ha strappato il pass per i preliminari di Europa League dopo la vittoria sul Bologna (3-0), Una stagione che tra l'altro ha visto la sua squadra alzare la Supercoppa italiana dopo la finale di Doha contro la Juventus.



MILAN, MONTELLA: "I RAGAZZI HANNO MOSTRATO GRANDI VALORI UMANI"



"Quando si gioca per una maglia importante come questa ci vogliono grandi valori umani che i ragazzi hanno dimostrato di avere. Questa squadra non ha mai mollato, ha una grande anima e sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Tutti hanno onorato la maglia, anche chi ha giocato meno come Honda che è entrato con la voglia di chi vuole determinare. Voglio ringraziare molto anche i tifosi che ci hanno sempre accompagnato e sostenuto, nonostante la squadra abbia lottato per obiettivi diversi rispetto a qualche anno fa".



MILAN, MONTELLA SULL'EUROPA LEAGUE



"Sono esperto dell’Europa League, l’ho fatta per due anni e una volta sono arrivato anche in semifinale (con la Fiorentina, ndr). Un po’ d’esperienza ce l’ho. Adesso vedremo, abbiamo raggiunto l’obiettivo e lavoreremo con serenità. Bacca non ha festeggiato con gli altri compagni? Questo non lo so. Bacca si è sbattuto insieme a Lapadula, in un modulo un po’ inedito. Non ha colpe particolari in questo match, mi dispiace anche per Bertolacci".



MONTELLA. "HONDA? GRANDISSIMA PARTITA"



"Honda ha fatto una grandissima partita, è entrato nel momento più difficile ed è stato decisivo. E' stato bello anche come il suo gol è stato celebrato dai compagni di squadra. Honda è un grande professionista".



MILAN, MONTELLA: "LA VITTORIA IN SUPERCOPPA CONTRO LA JUVENTUS E' STATA SPECIALE"



"La vittoria in supercoppa contro la Juve per quanto mi riguarda è una vittoria speciale contro una squadra di Invincibili. La Juve è fortissima, la società è fortissima e ora sta iniziando a essere anche un po’ ‘noiosa’: speriamo di cambiare un po’ questa tendenza. Il Milan deve avere queste ambizioni, per una squadra che ha la storia del Milan bisogna avere queste ambizioni. C'è grande sintonia con la società per il futuro. Non volevo mandare messaggi alla squadra che distraessero dal presente e dall’attualità e ho detto anche qualche bugia bianca. Mi confronto tutti i giorni con Mirabelli, c’è totale sintonia.



MONTELLA SU LAPADULA E IL MILAN DAVANTI ALL'INTER



"Se terrei Lapadula anche l’anno prossimo? Non conosco il mercato e non lo faccio ma ho capito che quando chiedi un attaccante alle altre squadre tutti valgono almeno 50 milioni. Quindi anche Lapadula vale molto. Milan davanti all’Inter in classifica? Non ci ho pensato durante la partita. Ora che lo so mi fa sicuramente piacere. Con le due punte ho fatto felice Berlusconi? Però quando è uscita una punta eravamo zero a zero…”



MONTELLA SULLA PROSSIMA STAGIONE DEL MILAN



"Ora dovremo programmare la nuova stagione. Abbiamo lottato fino alla fine per raggiungere l'Europa. Giocare una competizione europea aiuta a fare esperienza".



MONTELLA SU BACCA



"Lui e Lapadula avevano grandi ambizioni per questa partita. Non è colpa sua, la squadra non mi è piaciuta nel primo tempo. All'intervallo ho detto ai ragazzi che gli davo 10 minuti per cambiare la gara, se no avrei lanciato la monetina per cambiare qualcosa. E' capitata su Bacca, ho cercato di cambiare qualcosa ed è andata bene".



MONTELLA: "L'ANNO PROSSIMO IL MILAN DEVE ARRIVARE TRA LE PRIME QUATTRO"



"Il Milan, per la sua storia, deve ambire a qualcosa in più. Mi confronto ogni giorno con la società per migliorare la squadra e avvicinarci alle prime tre della classifica. Il nostro obiettivo il prossimo anno sarà arrivare tra le prima 4 (posizione che permette la qualificazione diretta alla Champions League 2018/2019, ndr)".