Patrick Cutrone, Instagram

Milan lancia Cutrone dopo Locatelli e Donnarumma. Ma il contratto...



Patrick Cutrone è il nuovo giovane della cantera che il Milan vuole lanciare in questo 2017 (soprattutto se non dovesse arrivare la fumata bianca per Deulofeu con l'Everton).



MILAN, CUTRONE E IL PARAGONE CON VAN PERSIE



Dopo Donnarumma, Calabria e Locatelli, ecco Cutrone. Attaccante dai piedi buoni che può giocare anche come seconda punta. Discreto dribbling, potenza e ottimo senso del gol: in area è un grande finalizzatore, anche se ha imparato anche a partire largo dalla fascia. Destro naturale, ma calcia anche con il piede mancino. Qualcuno lo ha paragonato all'attaccante olandese Robin Van Persie.



CUTRONE-MILAN, NODO CONTRATTO



Classe '98, Cutrone - attaccante dell'Italia Under 19 - ha un contratto in scadenza nel 2018 (e richieste da club di serie B e Lega Pro per un prestito che probabilmente verrà preso in considerazione dall'estate). Il Milan dovrà blindarlo a breve per non rischiare assalti indesiderati da altri club italiani e stranieri.