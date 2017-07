Milan, Leonardo Bonucci firma al 2022. Tifosi in festa a Casa Milan



Leonardo Bonucci ha firmato per il Milan fino al 2022. Come anticipato nelle scorse ore, l'ex difensore della Juventus sarà anche il nuovo capitano rossonero. Il giocatore è uscito da Casa Milan per salutare i tantissimi tifosi rossoneri presenti fuori dalla sede di via Aldo Rossi: applausi e cori da parte dei supporters del Milan nei suoi confronti.



BONUCCI AL MILAN PER 40 MILIONI PIU' DUE DI BONUS ALLA JUVENTUS



Il cartellino di Bonucci verrà pagato 40 milioni di euro più due di bonus dal Milan alla Juventus. La situazione di Mattia De Sciglio verrà valutata in un secondo momento ed è stata disgiunta da quella di Leo. Per il difensore, contratto di cinque anni a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, con i diritti d'immagine che verranno discussi a parte.