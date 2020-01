Milan: "Lutto al braccio e raccoglimento per Kobe Bryant"

Il Milan conferma l'ok della Lega di Serie A al ricordo in campo di Kobe Bryant prima della gara di Coppa Italia di quarti di finale in programma a San Siro con il Torino: "In accordo con la Serie A - scrive il club rossonero su Twitter - stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe".

