Milan, Maldini direttore tecnico? Allenatore: Simone Inzaghi-Giampaolo

Milan, Maldini direttore tecnico? Simone Inzaghi o Giampaolo mister

Il Milan aspetta nei prossimi giorni la risposta di Paolo Maldini come direttore dell'area tecnica (vedi sotto): se dovesse accettare il ruolo, per la panchina salirebbero la quotazioni di Marco Giampaolo (che potrebbe lasciare la Sampdoria, ma è nel mirino anche della Roma visto che Gasperini ha deciso a restare all'Atalanta). Il favorito però resta Simone Inzaghi che piace molto (ma deve liberarsi, visto che ha un contratto sino al 2020 con la Lazio). Roberto De Zerbi (forse il miglior allenatore italiano tra gli emergenti per l'impronta di gioco che sa dare alle sue squadre) è il terzo incomodo. Il sogno Sarri resta lontano, l'ex Alessandro Nesta rappresenta un outsider (da qualche giorno ha lasciato ufficialmente il Perugia). Più defilato, ma non ancora fuori dai giochi Eusebio Di Francesco. Leo Jardim? Il Monaco lo ha confermato anche per il prossimo anno.

Milan, Maldini risponde a Gazidis: "Proposta allettante, ma bisogna vedere tante cose"

Paolo Maldini direttore dell'area tecnica del Milan? Gazidis ha pubblicamente lanciato la proposta (dopo l'incontro tra i due avvenuto martedì a Casa Milan), l'ex capitano rossonero spiega: "In settimana le cose saranno definite, la proposta è allettante però bisogna vedere tante cose e tutto va raccontato bene". I tifosi del Milan lo aspettano: "Ma io sono già qui".

MILAN, MALDINI DIRETTORE TECNICO? CON LUI ARRIVEREBBE ANCHE COSTACURTA

Paolo Maldini dovrà dare una risposta entro fine settimana a Gazidis e, se fosse positiva, a quel punto il Milan assieme a Maldini, deciderà su quale allenatore virare. Per "Repubblica", a quel punto l'ex difensore rossonero porterebbe con sé alcuni collaboratori fidati per accrescere lo staff: si fanno i nomi di Angelo Carbone ed Alessandro ‘Billy’ Costacurta, ma anche del ritorno di Ariedo Braida come potenziale direttore sportivo. Nel ruolo però circola anche il nome di Sven Mislintat, attuale ds dello Stoccarda che in passato ha già lavorato con Gazidis all'Arsenal come capo scouting. Poco di più di un mese fa ha firmato con il club tedesco, ma la retrocessione della squadra potrebbe aprire nuovi scenari.