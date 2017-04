Milan, mezzo flop a Crotone: non basta Paletta. Europa League più lontana

Il Milan non si riscatta dopo l'incredibile sconfitta in casa con l'Empoli: i rossoneri si fermano sull'1-1 a Crotone e vedono allontanarsi l'Europa League. O meglio: il quarto della Lazio ormai èuna chimera, l'Atalanta quinta (posizione che dà l'accesso al preliminare di agosto) è a più 5 con 4 giornate da giocare e lo scontro diretto a Bergamo tra due settimane. Resta la lotta per la sesta posizione che comunque porterebbe a due turni e eliminazione diretta per qualificarsi in Europa. Allo Scida il Milan parte ancora svagato e molle, andando meritatamente sotto a causa del gol di Trotta all'8'. Nella ripresa i rossoneri reagiscono: la sveglia suona dopo un intervento provvidenziale di Donnarumma che evita il 2-0. Poco dopo arriva il pareggio in mischia di Paletta (50'). ll Milan insiste a caccia della vittoria, fa possesso palla ma non ha mai il guizzo giusto sotto porta. Il pari è giusto e forse è più prezioso per il Crotone che guadagna un punto all'Empoli (sconfitto in casa dal Sassuolo), andando a -4 dai toscani. Attenzione anche alla delicata situazione del Genoa: sconfitto in casa dal Chievo e a+5 sulla squadra calabrese.

CROTONE-MILAN 1-1 TABELLINO

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini (25' st Dussenne), Ferrari, Martella; Rohden (35' st Capezzi), Barberis, Crisetig, Nalini (9' st Stoian); Falcinelli, Trotta. A disp.: Festa, Sampirisi, Cuomo, Claiton, Suljic, Acosty, Kotnik, Simy, Tonev. All.: Nicola

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, Vangioni (46' st Gomez); Kucka, Locatelli, Mati Fernandez (34' st Ocampos); Suso, Lapadula, Deulofeu (41' st Bacca). A disp.: Storari, Plizzari, Zucchetti, Bertolacci, Montolivo, Pasalic, Honda, Cutrone. All.: Montella

Arbitro: Banti

Marcatori: 8' Trotta (C), 5' st Paletta (M)

Ammoniti: Ferrari, Crisetig, Falcinelli (C); Deulofeu (M)

Espulsi: 51' st Kucka (M) per somma di ammonizioni