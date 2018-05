Milan: MIRABELLI, CLAMOROSA CONFIDENZA SUL NUOVO ATTACCANTE. Ac Milan news

Massimiliano Mirabelli parlando del nuovo attaccante del Milan, pur non sbilanciandosi su potenziali nomi, avrebbe detto ad alcuni amici: "Sto pensando ad un un nome che farebbe venir giù San Siro". Parole che fanno sognare i tifosi rossoneri. Si apre il toto-nomi, perchè, tenendo buone queste parole, verrebbe da pensare che il nuovo bomber sarebbe un nome nuovo rispetto a quelli di lusso già circolati (Belotti in primis, poi Dzeko e Morata). Nelle scorse ore si era parlato anche di Karim Benzema (Mirabelli è stato a Madrid a vedere Real-Bayern Monaco) oltre a Simone Zaza (legato al Valencia con contratto sino al 2021) e Luis Muriel.

Milan, Romagnoli recupera e punta la Juventus. Ac Milan news

Alessio Romagnoli sta recuperando dall'infortunio accusato nei primi minuti di Milan-Sassuolo (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra). Non è ancora certo il suo impiego sabato a San Siro contro il Verona, ma Gattuso può sorridere: ci sarà nella finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì 9 maggio all'Olimpico. Da valutare le condizioni di Lucas Biglia, ma è improbabile che il regista argntino riesca a recuperare per la partita contro la Juventus malgrado il giocatore stia facendo di tutto per tornare in campo il più presto possibile dopo la frattura delle due vertebre accusata nel costo di Milan-Benevento. Provo ad anticipare leggermente i tempi di recupero, anche se i medici hanno dato una tempistica di guarigione di circa sei settimane io sto cercando di accorciare i tempi per poter già giocare l’ultima partita di campionato. Ci provo e, se Dio vuole, proverò a tornare in tre o quattro settimane", ha detto nei giorni scorsi Lucas Biglia.

Milan, posticipata scadenza bond. Fassone: 'Nessun problema di liquidità'. Ac Milan news

A Casa Milan assemblea straordinaria dei soci del Milan. Presenti Roberto Cappelli e l'amministratore delegato Marco Fassone, mentre erano assenti gli altri consiglieri di amministrazione del club rossonero. I punti all’Ordine del Giorno: 1) Proposta di modifica del regolamento del prestito obbligazionario garantito non convertibile, denominato "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017-2018 - Serie 2". Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Modifica dell’Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. al fine di eliminare l’indicazione di valore nominale espresso delle azioni. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 3) Modifica dell’Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A al fine di prevedere azioni nominative non rappresentate da certificati azionari, nonché dell’Articolo 11 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. statuto al fine di eliminare la previsione di preventivo deposito o esibizione dei certificati azionari e disciplinare le modalità per l’intervento in assemblea. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. A una precisa domanda, sul primo punto all'ordine del giorno, formulata dall'azionista Gatti, Marco Fassone ha spiegato: 'Posticipiamo un pezzetto del bond di 54 milioni di euro emesso a Vienna nel 2017 ma non c'entra nulla la liquidità, ma semplicemente lo facciamo perchè spostando 15 milioni al 30 giugno 2019 siamo aderenti ai parametri della federazione'.

Milan, posticipata scadenza bond. PROPOSTA APPROVATA ALL'UNANIMITA' - Ac Milan news

I 17 azionisti hanno approvato all'unanimità la proposta del Milan. Il secondo e il terzo punto all'ordine del giorno non saranno trattati perchè il socio di maggioranza si astiene nella discussione. Le modifiche saranno riproposte in una futura assemblea.

Milan, Belotti per Gattuso: si muove Lucci. Ac Milan news

Milan e Belotti: nuova proposta di nozze per il Gallo rossonero. A un anno di distanza il Diavolo torna a tenare l'attaccante granata per accontentare le richieste di Gattuso. Il mister rossonero vuole un bomber da 15-20 gol (vedi sotto) e Belotti è il primo nome della lista. Ringhio lo ha allenato per qualche mese al Palermo e ne è rimasto impressionato. La sentenza sul Fair Play Finanziario e le cessioni di Kalinic e André Silva sono variabili non da poco nell'acquisto del centravanti in estate, però in casa rossonera c'è un moderato ottimismo che questa volta l'operazione possa andare a segno. Sicuramente bisognerà soddisare le richieste di Urbano Cairo, ma intanto secondo quanto riporta La Stampa si starebbe muovendo Alessandro Lucci, già manager di Bonucci e ora agente anche proprio di Belotti. La stagione non positiva del giocatore (appena 9 gol in campionato condizionati anche da qualche problema fisico nelle fasi cruciali della stagione) non spaventa il Milan, anzi... Il prezzo di mercato probabilmente non sarà più inaccessbile (100 milioni) come dodici mesi fa.

Milan, Gattuso: "Manca un bomber da 15-20 gol". Ecco i 4 nomi. Ac Milan news

"E’ un dato di fatto che manchi un bomber da 15-20 goal", le parole di Gattuso dopo Bologna-Milan. Una chiara priorità del calciomercato rossonero estivo. Quattro i nomi caldi: il primo della lista è quello del ‘Gallo’, Andrea Belotti ma non certo pagando i 100 milioni della clausola di rescissione. Poi c’è Edin Džeko, un esempio di centravanti che piace a Gattuso che la Roma potrebbe rimettere sul mercato a giugno (dopo che fu sul punto di andare al Chelsea in gennaio). A sorpresa, secondo Tuttosport, emerge la candidatura di Luis Muriel. L'ex punta della Sampdoria è attualmente al Siviglia: giocatore tecnico e veloce, ma non una bomber da 15-20 gol, basti pensare che ne ha segnati appena 7 in Liga sin qui. Quindi attenti ad Álvaro Morata: se dovesse andare via dal Chelsea, la Juventus sarebbe favorita sul Milan per un suo ritorno, ma i rossoneri sono in agguato.

Bologna-Milan 1-2, Gattuso: "Sfida con Atalanta decisiva? Pensiamo al Verona"

"Ma che sofferenza...Se arrivi 4-5 volte solo davanti al portiere e non segni tutti ti possono mettere in difficolta'. Non era comunque facile: abbiamo passato 8 giorni in cui a Milanello non c'era l'atmosfera dei giorni migliori, ci abbiamo messo la faccia, non era facile fare questa prestazione. C'e' del rammarico per le occasioni mancate, da questo punto di vista dobbiamo migliorare, ma questo lo sappiamo. Gli attaccanti non segnano? Bisogna continuare a creare occasioni e arrivera' il momento in cui la butteranno dentro, l'importante e' arrivarci, non posso rimproverare nulla, bisogna migliorare a livello di balistica, se non si chiudono le partite le squadre hanno le loro chance e rischi". Gennaro Gattuso analizza, ai microfoni di Premium Sport, il ritorno al successo del Milan in campionato dopo 40 giorni. Un 2-1 sul campo del Bologna fondamentale nella volata per l'Europa League.

"Neanche un minuto ad Andre' Silva? Ma che domanda e'...In questo momento ho fatto questa scelta, Cutrone ha fatto bene, ha tenuto il campo, poi negli ultimi 10' ho messo Kalinic. Non e' una priorita' Silva, la verita' - prosegue il tecnico rossonero - e' che venivamo da una settimana in cui avevamo fatto malissimo e abbiamo vinto in un campo difficile". Gattuso vuole tenere altissima la tensione. "L'Atalanta decisiva tra due settimane? Pensiamo al Verona, con il Benevento abbiamo visto cosa siamo capaci di fare, poi penseremo alla Coppa Italia e poi all'Atalanta. Sta arrivando il caldo, questa squadra ha giocato tantissimo, qualche elemento a livello fisico sta facendo fatica, lo sapevamo, ma pensiamo a recuperare le energie, ci penseremo per tempo all'Atalanta. Non dobbiamo perdere punti per strada".

Al Milan, conti alla mano, mancano i punti con le cosiddette piccole: "Io faccio un'analisi ben precisa. Siamo riusciti a non far tirare in porta gente come Mertens, Insigne, Dybala... Poi e' una questione di mentalita', di starci con la testa, se perdi sempre punti con le piccole e' questione di mentalita'. So che questa squadra puo' solo crescere, ha buone fondamenta, a livello mentale e di qualita' possiamo crescere ancora tanto. C'e' da migliorare e posso migliorare anch'io, non ho l'esperienza di un 60enne o di un 65enne", sottolinea Gattuso. "Cosa manca a questo Milan per raggiungere quello in cui giocavo io? Quella - ribatte - era un'altra epoca, era un altro calcio. Quella era una squadra che all'inizio faceva fatica, un anno non siamo neanche andati in Champions, poi col tempo ognuno ha accumulato esperienza. Oggi a parte Zapata, Bonucci, Bonaventura e Rodriguez erano tutti giocatori nati dopo il 1994. Siamo giovani, la base per fare bene c'e' ma dobbiamo fare esperienza"