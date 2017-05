Milan, Mirabelli vola a Madrid: Morata? Anche Kovacic. Il blitz di mercato

Milan, Mirabelli vola a Madrid: Morata? Anche Kovacic

Milan su Mateo Kovacic oltre ad Alvaro Morata. Il ds rossonero Massimiliano Mirabelli in missione a Madrid, sugli spalti del Santia Bernabeu (Real Madrid-Atletico Madrid, semifinale di Champions League) e al lavoro per provare a portare uno dei due campioni merengue nel nuovo Milan



MILAN-MORATA, MA IL CHELSEA E' AVANTI



Mirabelli ha allacciato da alcune settimane dei contatti con l'entourage di Morata e il suo agente Juanma Lopez. Non è un segreto che il centraventi sia una delle priorità di mercato del nuovo Milan (che cercherà di vendere Bacca) e che l'ex punta della Juventus ha avuto poco spazio con Zidane quest'anno. Il problema è legato allle offerte che Morata ha in Premier League. Dal Chelsea di Antonio Conte (che perderà Diego Costa diretto verso la Cina) al Manchester United di Mourinho (con un Ibrahimovic in meno dall'anno prossimo). I blues sono molto avanti e Conte spera di riabbracciare Morata, con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.



MILAN-KOVACIC, RITORNO DI FIAMMA



Mateo Kovacic era già stato sul taccuino di Adriano Galliani la scorsa estate. L'ex ad del Milan aveva lavorato per un prestito nel caso Florentino Perez aveva deciso di lasciar partire il centrocampista croato presto dodici mesi prima dall'Inter. Poi Kovacic ha deciso di giocarsi le sue chance al Real Madrid e la trattativa non è mai decollata. Ora ci riprovano Fassone e Mirabelli forti di un'altra stagione in cui Kovacic non è riuscito a esplodere come sperava. Montella incrocia le dita.