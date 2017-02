Milan, Montella-Berlusconi, rapporti tesi. Telefono caldo anche dopo Doha



Tra Silvio Berlusconi a Vincenzo Montella i rapporti non sono al top. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport secondo cui il proprietario del Milan ha telefonato diverse volte al suo allenatore per manifestare il suo disaccordo su alcune scelte tattiche e di formazione. Second Silvio sarebbero errori che hanno portato alla crisi di risultati dei rossoneri.



BERLUSCONI-MONTELLA, TELEFONATE DA ROMA-MILAN AL POST DOHA CONTRO LA JUVENTUS



La prima telefona di Berlusconi a Montella risalirebbe al periodo di inizio dicembre (sconfitta in Roma-Milan, il match in cui Niang che sbagliò il rigore sullo 0-0) e altre sarebbero seguite anche dopo la Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus. Un successo che non avrebbe frenato le perplessità di Silvio sull'Aeroplanino.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Montella non avrebbe preso bene questa vicenda visto che non si attendeva critiche, ma stimoli e forse pure il riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto. Da quando Montella è allenatore del Milan, Berlusconi è andato a San Siro una sola volta (per il derby contro l'Inter finito 2-2) e non si è mai recato a fargli visita a Milanello. Montella non è il primo allenatore rossonero a finire nel mirino di Berlusconi, ma non ha intenzione di cambiare rotta e proseguirà con il suo credo e con il suo lavoro.



MILAN, BERLUSCONI E QUELLA CRITICA A MONTELLA SU SUSO



L'unica critica pubblica di Berlusconi a Montella arrivò dopo Empoli-Milan: “Suso è una delle cose sulle quali litighiamo io e Montella. Io schiererei il Milan sempre con due punte e una mezz’ala: quindi Suso e una prima punta con dietro Bonaventura, così otterremmo grandi risultati”.