Milan-Morata, l'agente riapre. Keita blitz di Fassone. E Diego Costa-Belotti... CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Milan-Morata, l'agente riapre



"Un interesse esisteva ed esiste ancora, come per le altre grandi squadre interessate a un giocatore del suo calibro. Dalla Francia però non abbiamo ricevuto nessuna offerta. In futuro però Alvaro non vuole rivivere una stagione così. E 'stata una grande stagione, ma vuole giocare di più". L'agente di Alvaro Morata, Juamna Lopez, riapre al possibile passaggio dell'attaccante spagnolo in rossonero. La pista Milan-Morata si era raffreddata nei giorni scorsi. Il Real Madrid comunque spara alto: di fronte a 60 milioni messi sul piatto dal Manchester United i blancos ne hanno chiesti 90.



Milan, sorpasso alla Juventus per Keita. La Lazio dice sì nel pacchetto con Biglia



Il Milan rilancia con la Lazio: Biglia e Keita. Pacchetto da 50 milioni di euro e Lotito dice sì a Fassone-Mirabelli. Il sorpasso del club rossonero sulla Juventus è cosa fatta. Anche perché il patron laziale ha convocato l'agente Calenda (che cura gli interessi di Keita) ed è stato chiaro: Milan o resta alla Lazio sino alla scadenza del contratto tra 12 mesi. L'opzione Juventus non è presa in considerazione. Il procuratore ha parlato con l'attaccante spagnolo ed è quindi partito verso Milano per capire l'offerta rossonera su ingaggio e la durata del contratto.