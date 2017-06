Milan - Morata, sì al Manchester United. Conti vede solo rossonero. MILAN NEWS

Milan - Morata dice sì al Manchester United



Alvaro Morata ha l'accordo con il Manchester United di Mourinho. L'ex attaccante della Juventus ormai è lontanissimo dal Milan. I Red Devils lo hanno scelto come erede di Zlatan Ibrahimovic. Secondo il Telegraph potrebbe firmare nei prossimi giorni il nuovo contratto. Prima però occorre trovare l'accordo tra i club. Il Manchester United si è visto rifiutare l'offerta da 60 milioni di euro per il cartellino e Florentino Perez aveva fatto sapere di valutare Morata attorno ai 90 milioni di euro. La sensazione generale è che si possa trovare un accordo a 70-75 mln. Con buona pace dei tifosi del Milan che sognavano Morata in rossonero (anche se la stragrande maggioranza del tifo sui social ha sempre caldeggiato di più l'ipotesi Belotti, altra trattativa non facile vista la valutazione da 100 milioni del Torino).



ANDREA CONTI VUOLE SOLO IL MILAN. PARLA L'AGENTE DEL GIOIELLO DELL'ATALANTA



Andrea Conti al Milan è un affare sempre più probabile. L'agente del terzino destro, Mario Giuffredi, è stato chiaro: "Andrea vuole solo il Milan". Parole pronunciate a GazzaMercato. "Nei prossimi giorni le società dovranno trovare l'accordo". Tanto si è detto di Inter e altri grandi club pronti a ingaggiare Andrea Conti. Ma il Milan è l'unica opzione per lui "Non posso negare di aver ricevuto altre offerte importanti - ha sottolineato l'agente Mario Giuffredi -. ma Conti ha scelto i rossoneri perché sono stati i più determinati nel cercarlo e volerlo. Sin da subito l'hanno fatto sentire importante". Pronto un quinquennale per Andrea Conti in rossonero: "L'accordo con il Milan è totale, abbiamo trovato l'intesa su tutto".



CONTI AL MILAN, TRATTATIVA CON L'ATALANTA



"Nei prossimi giorni toccherà a Milan e Atalanta definire i termine dell’operazione, ma la nostra volontà è chiara e non ci saranno problemi", ha detto il procuratore di Andrea Conti. E' l'ultimo scoglio che deve superare Fassone. Percassi chiede 27 milioni di euro. Il Milan vuoloe abbassare la valutazione e magari inserire qualche contropartita tecnica (filtra il nome di Locatelli).