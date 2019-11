Milan-Napoli 1-1, Pioli: "Iniziamo a giocare da squadra". Su Piatek...

Milan-Napoli 1-1, Pioli: "Iniziamo a giocare da squadra"

Stefano Pioli analizza l'1-1 di Milan-Napoli. "Ero sicuro che avremmo fatto una bella prestazione. Ci stanno mancando gli episodi favorevoli ma stiamo cominciando a giocare da squadra e questo e' l'aspetto importante", spiega l'allenatore rossonero che può dirsi soddisfatto della prestazione che ha portato al pareggio di San Siro. "La squadra ha giocato e lottato contro un avversario forte - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport - Ci sono mancati giocatori importanti ma chi e' subentrato lo ha fatto con l'atteggiamento giusto. Peccato non aver segnato il 2-1 perche' abbiamo avuto occasioni importanti". Il Milan sale a 14 punti in 13 partite, la zona Europa è lontana. Pioli però vede segnali positivi per il futuro della sua squadra ed è contento del lavoro svolto sin qui: "Quarantacinque giorni sono pochi e in piu' abbiamo avuto due pause nazionali. Ma ho trovato disponibilita' sin dall'inizio e ho portato principi diversi rispetto al lavoro fatto in estate. Il calendario non ci ha aiutati ma, ad eccezione del secondo tempo contro la Roma, ce la siamo sempre giocata contro tutti".

STEFANO PIOLI (foto Lapresse)



Milan, Pioli: "Bonaventura? Giocatore intelligente"

Decisivo per l'1-1 del Milan contro il Napoli un grande gol di Bonaventura, al ritorno alla rete dopo il lungo infortunio: "Giacomo e' un giocatore intelligente, sa quando è il momento di temporeggiare e quando invece è giusto accelerare. Gli auguro che la condizione fisica gli permetta di giocare con continuita' perche' e' uno degli elementi piu' importanti che abbiamo".

Milan, Pioli: "Piatek? Ha lavorato tanto per la squadra, per gli attaccanti è così, va a periodi"

Piatek male, esce all'85° tra i fischi di San Siro. Il Pistolero ha perso la freddezza in area di rigore (sbaglia un paio di occasioni, in particolare su un bel cross basso di Theo Hernandez che avrebbe potuto portare il Milan sul 2-1). Pioli spiega: "Piatek ha lavorato molto per la squadra, ha avuto le sue occasioni. Sappiamo che per gli attaccanti è così, va a periodi. Lui non deve demordere, se possibile deve lavorare meglio. Bisogna metterlo nelle condizioni di lavorare bene. Capisco che per un attaccante è importante il gol". Fronte mercato di gennaio: "Se serve uno come Ibra? Buona serata", ha glissato ridendo Pioli.

MILAN-NAPOLI 1-1 TABELLINO

(foto Lapresse)



MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia (73' Calabria), Krunic; Rebic (1'st Kessie), Piatek (85' Leao), Bonaventura. A disposizione: Brescianini, Caldara, A.Donnarumma, Gabbia, Maldini, Reina, Suso. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (58' Mertens), Allan, Zielinski, Elmas; Insigne (64' Younes), Lozano (83' Llorente). A disposizione: Gaetano, Karnezis, Luperto, Manolas, Ospina, Ruiz. Allenatore: Ancelotti.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 24' Lozano (N), 29' Bonaventura (M)

NOTE: Ammoniti Paquetà, Conti (M); Elmas, Younes (N). Recupero 1'pt - 4'st.