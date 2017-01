Milan, Niang-Watford con obbligo di riscatto (18 mln). E ora Galliani...

Milan, Niang al Watford con obbligo di riscatto: 18 milioni



Milan e Watford lavorano sulla base di un prestito da 500 mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Pozzo ha dato l'ok all'operazione per sventare la concorrenza del Burnley che ha presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto.



Niang dal Milan al Watford di Mazzarri dopo il no al Genoa



Niang - dopo il no al Genoa (con cui era in ballo uno scambio di prestiti che avrebbe portato Ocampos o Lazovic al Milan) - aveva fatto sapere di preferire la Premier League. Da lì è decollata la trattativa con il Watford di Walter Walter Mazzarri. Ora la società inglese sta cercando di definire l'accordo con l'attaccante francese. Il club inglese nei giorni scorsi ha anche preso Mauro Zarate dalla Fiorentina.



MILAN, UN ATTACCANTE ESTERNO AL POSTO DI NIANG



Il Milan non si fermerà a Deulofeu (arrivato in prestito secco dall'Everton dopo la partenza di Luiz Adriano). L'addio di Niang lascia un buco nella rosa offensiva rossonera. Adriano Galliani sta lavorando ancora con il Genoa per il prestito di Ocampos. Un'alternativa è Lazovic, sempre del Grifone. Anche se cresce pure l'ipotesi di Giaccherini che ha trovato poco spazio nel Napoli dopo la bella stagione con il Bologna.