Milan-Olympiacos 3-1, Higuain: "Grande rimonta ragazzi" - Ac Milan news

"Grande rimonta ragazzi! Continuiamo su questa strada", il post di Gonzalo Higuain su Instagram al termine di Milan-Olympiacos 3-1, che ha visto il Pipita segnare il fondamentale gol del 2-1.

Milan-Olympiacos 3-1, Reina: "Cutrone è già una realtà"

Cutrone: ti ricorda qualcuno? Può fare strada? "Diamogli un po’ di tempo, è già una realtà, ma ha un grandissimo futuro davanti a sé. Quella grinta sicuramente è qualcosa di straordinario e contagioso. È sempre una cosa molto positiva per la squadra", le parole di Reina a Sky. Il portiere del Milan analizza la gara vinta in rimonta dai rossoneri. "In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. Nel secondo tempo abbiamo continuato ad attaccare e creare, alla fine abbiamo ribaltato la partita perché abbiamo concretizzato meglio". Sulle voci di mercato legate a Ibrahimovic: "Se non sbaglio fino a gennaio è aperto il mercato (sorride, ndr). È un’ipotesi, sicuramente è un grandissimo giocatore, chiunque venga al Milan viene per dare una grandissima mano. È l’unica cosa che posso dire. Ma pensiamo a quelli che abbiamo e a fare bene almeno fino a gennaio".

Milan-Olympiacos 3-1, Gattuso: "Cutrone? Spero diventi il nuovo Inzaghi, ma deve tenere i piedi per terra"

"Cutrone? Io spero che possa diventare il nuovo Pippo Inzaghi, però deve pedalare e tenere i piedi per terra. Sono frasi scontate. Non sono andato muso a muso, ma gli ho fatto capire che poteva peggiorare". Gennaro Gattuso analizza in sala stampa la doppietta e la prestazione di Patrick Cutrone nel dopo partita di Milan-Olympiacos. vinta 3-1 in rimonta dai rossoneri. "Patrick ha fame? Al Milan si mangia tanto, almeno ogni 2 o 3 ore (ride, ndr.). Patrick mi piace per atteggiamento e senso di appartenenza che sta mostrando. Ha giocato con dei problemi alla caviglia, prende antinfiammatori, e per come si sta allenando è molto apprezzato dallo spogliatoio. Sono cose che fanno molto bene al gruppo", aveva detto in precedenza ai microfoni di Sky.

Nel 3-1 del Milan sull'Olympiacos il pareggio di Cutrone al 70° è episodio determinante nella storia del match. Il suo splendido colpo di testa (ben smarcato da un ottimo cross di Ricardo Rodriguez) ha dato il via allo show milanista: in 9 minuti 3 gol. Al 76° il 2-1 è a firma di un sempre decisivo Gonzalo Higuain (dribbling secco su Cissé e rasoterra di sinistro implacabile (assist di Calhanoglu), rientrato dall'infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori contro Empoli e Sassuolo. Per il Pipita è il quarto gol nelle ultime quattro presenze (Cagliari, Dudelange, Atalanta e appunto Olympiacos). Poi al 79° ancora Cutrone che ha chiuso benissimo sul secondo palo andando a raccogliere uno splendido cross basso di Calhanoglu ('doppietta' negli assist per il turco entrato al 54° proprio assieme a Cutrone e con Patrick uomo che ha impresso la svolta decisiva nel match). Sulla squadra Gattuso spiega: "Palleggiamo e tecnicamente giochiamo bene. Dobbiamo riuscire a trovare compattezza e a leggere meglio le partite. La fase di non possesso è stata fatta in modo non perfetto. Dobbiamo migliorarla se vogliamo diventare una squadra competitiva". E ancora: "Sono molto contento per il risultato - ha detto l'allenatore del Milan ai microfoni di Sky Sport 24-. Anche se penso che possiamo interpretare meglio il 4-4-2 perché a centrocampo abbiamo sbagliato la pressione. Nel primo tempo eravamo un po' sottoritmo. Higuain non aveva una gamba brillantissima, lo sapevamo. Anche se abbiamo creato tanto nei primi 45': Suso ha messo 4-5 palloni pericolosi. A volte le linee di Biglia e Bakayoko erano troppo larghe e siamo andati in difficoltà. In questo modo si spende tanto. Ed è questo che non mi è piaciuto". Sulle voci che danno un ritorno di Ibrahimovic al Milan a gennaio: "Parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, siamo lontani, vediamo. Devo occupare di fare i risultati e di allenare i giocatori che ho a disposizione. A volte i pensieri non mi vengono detti perché rimangono pensieri".

Patrick Cutrone (foto Lapresse)



EUROPA LEAGUE - MILAN-OLYMPIACOS 3-1, CUTRONE: "DA HIGUAIN POSSO SOLO IMPARARE"

"Dove trovo questa fame? Ho sempre avuto questa fame e continuerò ad averla perché oggi dovevamo vincere, eravamo in casa e dovevamo ottenere i tre punti. Per fortuna siamo riusciti a ribaltare questa partita", le parole di Patrick Cutrone ai microfoni di Sky al termine di Milan-Olympiacos. Pensi di meritare questo posto da titolare? "Non lo so, questo sarà il mister a deciderlo. Io posso solo imparare da Higuain e sicuramente gli ruberò qualcosa in allenamento (sorride, ndr). Però io mi faccio trovare sempre pronto".

Milan-Olympiacos 3-1, Calhanoglu: "Ringrazio Gattuso. Cutrone ha fatto due gol importanti"

"L'Olympiacos è una squadra forte. Abbiamo fatto bene io e Cutrone. Abbiamo pressato, giocato bene. Patrick ha fatto due gol importanti", spiega Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky al termine di Milan-Olympiacos. Su Gattuso: "Voglio ringraziarlo, pensa spesso a me anche col suo staff. Parla sempre con me, anche quando non gioco bene. Lui sa che ho qualità, io voglio continuare come oggi. C'è bisogno di fare bene, domenica contro il Chievo sarà una gara importante per noi. Vogliamo vincere in casa". Calhanoglu spiega il suo ingresso in campo (al 54°) e quello che gli ha chiesto Gattuso al momento di entrare in campo: "Di pressare, non era facile entrare e fare bene. Credo che ho fatto bene insieme a Cutrone".

MILAN-OLYMPIACOS 3-1 TABELLINO

Gonzalo Higuain (foto Lapresse)



MARCATORI: Guerrero (O) al 14’ p.t.; Cutrone (M) al 25’ e 34’, Higuain (M) al 31’ s.t.

MILAN (4-3-3): Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (dal 9’ s.t. Calhanoglu); Suso (dal 35’ s.t. Borini), Higuain, Castillejo (dal 9’ s.t. Cutrone).

(G. Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Kessie).

Allenatore: Gattuso

OLYMPIACOS (4-2-3-1): José Sa; Torosidis (dal 32’ s.t. Meriah), Roderick, Cissé, Koutris; Gulherme, Natcho; Ferfatzidis, Yaya Touré (dal 36’ s.t. Fortounis), N. Leiva (dal 27’ s.t. Podence); Guerrero. (Gianniotis, Camara, Androutsos, Hassan). All. Martins.

ARBITRO: Madden (Sco)

NOTE: Spettatori 22.294; ammonito Calhanoglu per gioco scorretto.