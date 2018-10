Milan-Olympiacos tv e in streaming. Milan, in Europa League: ecco dove vederlo

Milan-Olympiacos, scocca l'ora del secondo turno dei gironi di Europa League. Si gioca a San Siro alle 18.55. Dove vederlo in tv? Vi spieghiamo il programma.

Milan-Olympiacos tv su Sky Sport Uno e Sport 252

Milan-Olympiacos sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 satellite, ma anche visibile su digitale terrestre e fibra) e Sky Sport (canale 252,satellite e fibra).

Milan-Olympiacos in streaming, ecco dove

Volete vedere Milan-Olympiacos in streaming? La sfida di San Siro si può seguire su Sky Go (servizio gratuito per tutti gli abbonati e accessibile su PC, smartphone e tablet) e Now TV (piattaforma via Internet di Sky)

Il Milan sfida l'Olympiacos dopo una vittoria nel match d'esordio contro lussemburghesi del Dudelange (1-0 gol di Higuain, recuperato proprio per la sfida contro i greci), mentre l’Olympiakos ha pareggiato in casa contro il Betis Siviglia. Come noto per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League passano le prime due del girone.

Milan-Olympiacos - PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo.

All. Gattuso

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

All. Martins.

IN TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252