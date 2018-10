Milan-Paquetà. Dal Brasile: "Accordo. Ko Psg-Barcellona". Colpo di Leonardo

Milan-Paquetà. Dal Brasile: "Accordo. Ko Psg-Barcellona". Colpo Leonardo

Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan. In Brasile non hanno dubbi: è fatta. Secondo GloboEsporte.com, il club brasiliano avrebbe accettato l’offerta del club rossonero.

Milan, Paquetá a gennaio: accordo col Flamengo, 35 milioni più bonus per il nuovo Kakà

Il 21enne talento brasiliano viene spesso paragonato a Kakà per dribbling, velocità e capacità di dare smarcare i compagni: in questa stagione ha totalizzato 31 presenze sino ad ora, realizzando 9 reti e 4 assist. L'affare Paquetà-Milan sarebbe da 35 milioni di euro più bonus. Addirittura secondo queste indiscrezioni in settimana sarebbero anche già in programma le visite mediche, dopo le quali arriverebbe la chiusura definitiva della trattativa.

Milan, Paquetá a gennaio dal Flamengo - Blitz di Leonardo

L’operazione è stata condotta in prima persona da Leonardo, che regalerebbe al Milan così uno dei talenti brasiliani più interessanti (dopo le operazioni Kakà-Thiago Silva-Pato del passato). Il Milan, da tempo su Paquetà, avrebbe battuto la concorrenza di Barcellona e PSG. Per definire i dettagli di questo trasferimento, l’ad del Flamengo, Bruno Spindel, è stato personalmente a Milano. E Leonardo ha incontrato anche l'agente Eduardo Uram.